문체부, 스포츠주간 맞아 전국서 체육 축제…올림픽공원서 개막행사

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 27일부터 5월 3일까지 2026 스포츠주간을 운영한다.
- 26일 서울 올림픽공원에서 땀송송 운동해봄제로 시작하며 세대별 프로그램을 펼친다.
- 전국 120여 행사와 튼튼머니 포인트, 캠페인으로 국민 참여를 독려한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 27일부터 5월 3일까지 '2026년 스포츠주간'을 운영한다. 스포츠기본법 제27조에 따라 매년 4월 마지막 주간에 시행되는 스포츠주간은 국민의 스포츠 참여 확산과 스포츠의 사회적 가치 제고를 위한 범국민 참여 주간이다. 정부 부처, 지방정부, 국민체육진흥공단, 대한체육회, 대한장애인체육회 등 관계기관이 함께한다.
올해 스포츠주간은 26일 서울 올림픽공원 일대에서 열리는 '2026 땀송송 운동해봄제'로 문을 연다. 10대를 위한 '응원봉런'부터 70대를 위한 '웃음 기체조'까지 세대 맞춤형 프로그램과 함께, 국민체육진흥공단·대한체육회·대한장애인체육회·태권도진흥재단 등 유관 기관과 협업한 생활체육 종목별 강습·체험 프로그램, 스포츠 공공서비스 홍보관도 운영된다.
스포츠주간 기간에는 다양한 참여 행사와 혜택도 제공된다. 국민체육진흥공단은 '튼튼머니' 참여 잇기를 통해 체력 측정 참여자에게 특별 포인트 3000원을 지급하고, 29일에는 민간 달리기 앱과 협업한 온라인 마라톤을 개최한다. 또한 5월 3일까지 일상 속 스포츠 활동을 공유하면 참여 건당 1000원을 기부금으로 적립해 소외계층을 지원하는 '당신의 스포츠를 보여주세요(당스보)' 캠페인도 진행한다. 지난해에는 약 3000건의 참여로 3000만 원의 기부금을 조성했다. 대한체육회는 일주일에 3회 이상, 하루 30분 운동하는 '스포츠7330' 캠페인을 통해 생활 속 운동 실천 문화를 확산한다.
전국 각지에서는 생활체육 행사 120여 개가 열린다. 경남 진주 스포츠가치센터에서는 양궁 금메달리스트와 함께하는 유·청소년 1박 2일 캠프(4월 25~26일)와 전교생 100명 미만 초등학교 13개교를 대상으로 한 '소중한 운동회'가 진행된다. 전라남도에서는 녹차밭 사이를 달리는 '제21회 보성녹차마라톤대회'(5월 3일), 강원특별자치도에서는 '제16회 율곡대기 전국유소년축구대회'(5월 2~4일), 제주에서는 '2026 평화의 섬 제주국제마라톤대회'(4월 26일), 충청북도에서는 '제17회 청풍기전국유도대회'(4월 27일~5월 2일)가 각각 펼쳐진다.
김대현 문체부 제2차관은 "생활체육은 만성질환 예방과 의료비 절감으로 이어지는 대표적인 예방 투자이자, 고립·우울 등 사회적 문제를 완화하는 사회안전망으로서도 큰 역할을 한다"며 "어르신과 유·청소년 등 모든 세대가 일상에서 스포츠를 즐길 수 있는 환경 조성에 정책적 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.
◆ 국민체육진흥공단 주관 스포츠주간 행사
fineview@newspim.com