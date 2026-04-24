단양 시루섬 생태탐방교, 내달 16일부터 주말 임시개방

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 시루섬 생태탐방교를 5월 16일부터 임시운영한다.
- 주말 오전 10시부터 오후 5시까지 6월 28일까지 운영된다.
- 7월 초 정식 개장을 목표로 잔여 공정을 진행한다.
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[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 남한강과 시루섬 일대의 수변 경관을 조망할 수 있는 시루섬 생태탐방교가 정식 개장에 앞서 오는 5월 16일부터 주말 임시운영에 들어간다.
현재 시루섬 생태탐방교는 교량 본체 등 주요 구조물 시공이 완료된 상태로, 향후 남한강과 시루섬 수변 경관을 한눈에 감상할 수 있는 보행 공간으로 활용될 예정이다.
다만 탐방교 진입을 위한 일부 연계시설 공정이 마무리 단계에 있어 전체 시설을 동시에 개통하기는 어려운 상황이다.
이에 따라 군은 이용자 안전을 확보할 수 있는 범위 내에서 운영 시간을 제한해 임시운영을 추진하기로 했다.
이번 임시운영은 봄철 관광 성수기와 지역 대표 행사 기간에 맞춰 관광객에게 새로운 볼거리와 보행 공간을 제공하기 위한 조치다.
임시운영 기간은 5월 16일부터 6월 28일까지로, 매주 주말 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다.
잔여 공정은 6월 말까지 마무리될 예정이며 이후 종합 점검과 운영 준비를 거쳐 7월 초 정식 개장할 계획이다.
군 관계자는 "임시운영 기간 동안 안전관리에 만전을 기하고, 정식 개장 시에는 보다 완성도 높은 이용 환경을 제공하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com