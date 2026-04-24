2PM 옥택연, '10년 인연' 4세 연하 연인과 오늘 결혼

AI 핵심 요약beta
- 옥택연이 24일 비연예인 신부와 비공개 결혼한다.
- 서울 신라호텔에서 가족·지인만 참석하며 2PM 멤버들이 축가를 부른다.
- 10년 연애 끝에 결실 맺으며 그룹 내 두 번째 유부남이 된다.
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두 번째 '품절남' 탄생
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 2PM 멤버이자 배우로 활동 중인 옥택연(38)이 오늘 '품절남' 대열에 합류한다.
24일 서울 중구 신라호텔에서 옥택연은 4세 연하의 비연예인 연인과 결혼식을 올린다. 이날 예식은 비연예인인 신부와 양가 가족들을 배려해 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.
두 사람의 새로운 시작에는 2PM 멤버들의 끈끈한 의리가 함께한다. 사회는 지난 2022년 먼저 가정을 꾸린 멤버 황찬성이 맡았으며 축가는 2PM 멤버 전원이 나서 두 사람의 앞날을 축복한다.
옥택연과 예비 신부는 10년이라는 긴 시간 동안 사랑을 키워온 끝에 결실을 맺게 됐다. 지난 2020년 열애 사실이 처음 알려진 이후 조용한 만남을 이어오던 옥택연은 지난해 11월 자필 편지를 통해 "오랜 시간 저를 이해하고 믿어준 사람과 평생을 함께하기로 약속했다"며 직접 결혼 소식을 전한 바 있다.
특히 옥택연은 지인들에게 보낸 청첩장에 '서로에게 10점 만점에 10점인 두 사람'이라는 재치 있는 문구를 담아 화제를 모으기도 했다. 또한 지난해 연기대상 수상 소감에서 연인의 이름을 언급하며 당당한 애정을 드러내 팬들의 축하를 받기도 했다.
지난 2008년 2PM으로 데뷔한 옥택연은 가수 활동은 물론 '빈센조', '어사와 조이' 등 다수의 작품에서 주연 배우로 활약하며 큰 사랑을 받았다. 이로써 옥택연은 황찬성에 이어 그룹 내 두 번째 유부남 멤버가 된다.
taeyi427@newspim.com