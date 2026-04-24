SK바이오사이언스·IVI, '2026 박만훈상' 시상식 개최

AI 핵심 요약beta
- SK바이오사이언스와 국제백신연구소가 23일 서울에서 박만훈상 시상식을 개최했다.
- 올해 5회 박만훈상은 월터 오렌스타인 교수와 개발도상국 백신생산기업 네트워크가 수상했다.
- 두 수상자는 글로벌 예방접종 확대와 백신 형평성 증진에 기여한 공로를 인정받았다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스가 후원하고 국제백신연구소(IVI)가 주최하는 '2026 IVI–SK바이오사이언스 박만훈상 시상식'이 지난 23일 서울 더플라자 호텔에서 개최됐다.
올해로 5회를 맞은 박만훈상은 전 세계 예방접종 확대와 백신 형평성 증진에 기여한 개인과 기관을 선정하는 상으로 '백신업계 노벨상'으로 불린다. 올해는 미국 에모리대학교의 월터 A. 오렌스타인 교수와 개발도상국 백신생산기업 네트워크(DCVMN)가 공동 수상자로 선정됐다.
이번 시상식에는 안재용 SK바이오사이언스 사장과 제롬 김 IVI 사무총장을 비롯해 지영미 전 질병관리청장, 이종구 전 질병관리본부장 등 보건의료계 주요 인사와 유관 기관 관계자들이 참석했다. 임승관 질병관리청장은 영상 축사를 통해 축하 메시지를 전했다. 행사는 예방접종 정책과 백신 제조 역량이라는 글로벌 백신 생태계의 핵심 축을 조명하고 협력 방향을 공유하는 자리로 마련됐다.
오렌스타인 교수는 미국 질병통제예방센터(CDC), 에모리대학교, 게이츠 재단 등에서 예방접종 정책 수립과 실행을 이끌어온 공로를 인정받았다. 그는 미국 및 글로벌 예방접종 프로그램 기반을 구축하고, 홍역 등 백신으로 예방 가능한 질환 발생 감소에 기여해왔다.
DCVMN은 중저소득국가(LMIC)의 백신 제조 역량을 강화해 글로벌 백신 접근성을 확대해 온 공로를 인정받았다. 국가 간 규제 조화와 세계보건기구(WHO) 사전적격성(PQ) 대응 지원을 통해 고품질·저비용 백신 공급 기반을 구축하고 글로벌 공급망의 회복탄력성을 높인 점이 주요 성과로 평가됐다.
한편 박만훈상은 백신 산업 발전에 기여한 故 박만훈 부회장의 업적을 기리기 위해 2021년 제정됐으며, 연구개발·정책·보급 등 다양한 분야에서 성과를 낸 개인과 기관을 선정해 시상하고 있다.
sykim@newspim.com