SK바이오사이언스, 마상호 연구지원실장 영입…"R&D 실행력 강화"

연구지원 조직 정비…백신 개발 박차

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스가 연구개발(R&D) 실행력 강화를 위해 핵심 인재 영입과 연구지원조직 정비에 나섰다.

SK바이오사이언스는 바이오연구본부 내 연구지원실장으로 마상호 부사장을 신규 선임했다고 6일 밝혔다.

마상호 SK바이오사이언스 연구지원실장 [사진=SK바이오사이언스]

이번 영입은 R&D 프로젝트 관리(PM) 기능과 오픈이노베이션 역량을 강화하고, 연구기획부터 규제 대응, 비임상 및 GCLP(임상검체분석) 운영까지 전 주기를 아우르는 지원 체계를 구축하기 위한 조치다. 이를 통해 회사는 중장기 파이프라인의 개발 속도와 완성도를 높이고 주요 프로젝트의 단계별 실행력을 강화할 계획이다.

마상호 연구지원실장은 한국보건산업진흥원, GC녹십자, JW중외제약 등에서 의약품 및 백신의 비임상·임상 개발 과제를 수행해온 연구사업관리 전문가다. 성균관대학교에서 약학 박사 학위를, 한국외국어대학교에서 화학 석·학사 학위를 취득했다.

마 실장은 향후 연구지원 조직을 총괄하며 축적된 경험을 바탕으로 SK바이오사이언스의 R&D 역량 고도화에 기여할 것으로 기대된다.

SK바이오사이언스는 이번 인사와 함께 연구지원실 산하에 연구기획팀, 바이오규제관리팀, NCS(비임상지원)팀, GCLP팀 등을 신설·정비해 통합 연구관리 프로세스를 구축했다.

회사는 강화된 연구지원 체계를 기반으로 차세대 폐렴구균 백신, 범용 코로나 백신, RSV 예방항체, 에볼라 백신, 차세대 독감 백신 등 주요 파이프라인의 개발 경쟁력을 확보해 나갈 방침이다.

sykim@newspim.com