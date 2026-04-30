(목요일·음력 3월14일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월30일(목요일·음력 3월14일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 새로움을 찾아야 돌파구가 열리겠다.
72년생 : 새로운 인물이 등장할 수 있겠다.
84년생 : 돈 되는 일이 많이 생기겠다.
96년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 소식이 실려 오겠다.
73년생 : 골치 아픈 문제가 풀려나가겠다.
85년생 : 어렵던 일들이 해결될 조짐을 보이겠다.
97년생 : 동업하면 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 준비하면 좋은 결과로 이어지겠다.
74년생 : 작은 일에서 구멍이 생기겠다.
86년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
98년생 : 모두를 끌어안는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 많은 이익이 생길 수 있겠다.
75년생 : 기분대로 행동해도 좋겠다.
87년생 : 명분을 살리는 것이 중요하겠다.
99년생 : 지나치면 부족함만 못하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 새로운 사업을 하면 결과 좋겠다.
76년생 : 사업 영역을 확장할 수 있는 기회이겠다.
88년생 : 자신을 믿고 도전하는 것이 좋겠다.
00년생 : 빠르게 대처하는 것이 좋겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 곤란한 상황을 벗어나겠다.
77년생 : 다시 도전하면 성공할 수 있겠다.
89년생 : 기회가 찾아왔으니 잡아야 하겠다.
01년생 : 좋은 사람을 만나 사랑하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 좋은 사람 만나 돈을 벌겠다.
78년생 : 지화자 좋다 하며 춤출 일이 생기겠다.
90년생 : 노력한 만큼 결과가 나타나겠다.
02년생 : 떨리는 손을 잡아주던 사람이 그리워하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 소신을 굽히지 않는 것이 좋겠다.
79년생 : 내 사람으로 만드는 것이 중요하겠다.
91년생 : 예상하지 못한 일들을 만나겠다.
03년생 : 내 곁을 떠난 사람은 버려야 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.
80년생 : 감정 표현을 절제하는 것이 좋겠다.
92년생 : 느긋하게 임하는 것이 좋겠다.
04년생 : 될 듯 될 듯하면서, 안 되겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
81년생 : 새로운 사업 구상에서 쓴맛을 보겠다.
93년생 : 미련을 버리는 것이 좋겠다.
05년생 : 흘러간 과거를 딛고 일어서야 미래가 밝겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 생각한 것이 현실이 되겠다.
82년생 : 돈도 벌고, 사람도 얻겠다.
94년생 : 좋은 사람 만나 사랑하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 희망이 가까이 와 있겠다.
83년생 : 사랑하는 사람과 함께 하겠다.
95년생 : 손이 잡히는 행운이 오겠다.