(화요일·음력 3월12일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월28일(화요일·음력 3월12일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 이루어질 수 없는 사랑을 안고 울겠다.
72년생 : 즐거운 일이 많이 생길 수 있겠다.
84년생 : 뜻밖의 좋은 결과에 비명을 지르겠다.
96년생 : 갖는 것보다는 버리는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 곳간에 재물이 가득하겠다.
73년생 : 때를 기다리는 것이 좋겠다.
85년생 : 말로 인해 낭패를 당할 수 있겠다.
97년생 : 무엇이든 잘 풀리겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 주변의 도움을 받겠다.
74년생 : 모험하면 일이 풀려 나가겠다.
86년생 : 사랑하는 사람과 이별할 수 있겠다.
98년생 : 말과 행동을 조심하는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 공공성 일로 큰 소득이 있겠다.
75년생 : 좋은 사람을 만나 큰 인연을 맺겠다.
87년생 : 변화를 모색하는 것이 좋겠다.
99년생 : 꼬였던 일이 풀릴 수 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 눈에 보이게 성과가 나타나겠다.
76년생 : 새로운 일을 시작할 수 있겠다.
88년생 : 주변으로부터 도움을 받겠다.
00년생 : 사랑하는 사람을 만날 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 돌아가는 것보다 직진이 좋겠다.
77년생 : 참신한 사업을 시작하겠다.
89년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 결과를 얻겠다.
01년생 : 만남을 피하는 것이 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 하는 일마다 성공하겠다.
78년생 : 멀리서 즐거움이 밀려오는 형국이다.
90년생 : 촘촘하게 준비에만 전념해야 하겠다.
02년생 : 웃음을 지으며 임의 소식을 전하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 원했던 일이 이루어지겠다.
79년생 : 은근과 끈기가 요구되겠다.
91년생 : 예상했던 성공을 볼 수 있겠다.
03년생 : 잊을 수 없는 사랑에 한숨을 지어야 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
80년생 : 소망했던 일이 성사되겠다.
92년생 : 주변의 지원군을 얻어야 하겠다.
04년생 : 다시 돌이킬 수 없는 형국이겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 매듭이 잘 지어지겠다.
81년생 : 뜻을 세우니 일이 성사되겠다.
93년생 : 변화만이 일을 살리는 길이 되겠다.
05년생 : 꿈과 희망으로 가득하기 시작하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 참모들의 의견을 대로 움직이는 것이 좋겠다.
82년생 : 음악을 듣는 것이 좋겠다.
94년생 : 말과 행동을 조심하는 것이 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 마음에 상처를 입는 일을 당하겠다.
83년생 : 없는 것보다, 있는 것이 좋은 존재일 수 있겠다.
95년생 : 다시 만날 운명의 사랑이겠다.