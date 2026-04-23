장금용 창원시장 권한대행, KIMS 50주년 기념식 참석

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제2재료연구원 설계와 협력 확대

첨단소재 산업 경쟁력 강화 기대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 장금용 시장 권한대행이 23일 한국재료연구원(KIMS)에서 열린 재료연구 50주년 기념식에 참석해 연구진을 격려하고 미래 협력 비전을 제시했다고 밝혔다.

장금용 경남 창원시장 권한대행(오른쪽 세 번째)이 23일 한국재료연구원에서 열린 '재료연구 50주년' 기념식에 참석해 박수를 치고 있다.[사진=창원시] 2026.04.23

이날 행사는 1976년 한국기계금속시험연구소 출범 이후 50년간 이어진 재료 연구의 발자취를 되짚고, 2020년 독립 법인화 이후 '글로벌 종합 소재기관'으로의 도약을 선포하기 위해 마련됐다.

한국재료연구원은 지난 반세기 동안 국내 소재 산업 기반을 구축해 온 핵심 연구기관이다. 기계, 방산, 원자력 등 창원 주력 산업 분야에서 핵심 소재 국산화를 이끌며 지역이 세계적 제조 거점으로 성장하는 데 기술적 토대를 제공해 왔다.

창원시와 재료연구원은 진해구 여좌동에 조성 중인 '제2재료연구원(첨단소재실증연구단지)'을 통해 협력을 확대하고 있다.

해당 단지는 연구 성과를 산업 현장에 즉시 적용하는 실증 중심 거점으로, 완공 시 국가 첨단소재 산업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다.

장금용 권한대행은 축사에서 "재료연구원은 연구와 혁신을 통해 첨단소재 기술을 선도해 왔다"며 "축적된 기술력은 대한민국이 선진국 반열에 오르는 데 중요한 역할을 했다"고 강조했다.

이어 "진해 실증연구단지가 안정적으로 구축될 수 있도록 행정 지원을 아끼지 않겠다"며 "연구원이 연구에 전념할 수 있는 든든한 동반자가 되겠다"고 덧붙였다.

news2349@newspim.com