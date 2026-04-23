방탄소년단 RM, 日 금연구역서 흡연 논란…꽁초 무단투기 의혹도

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 방탄소년단 RM이 일본에서 금연 구역 흡연 및 담배꽁초 무단 투기 의혹에 휩싸였다.

22일 일본 주간지 '주간문춘' 보도에 따르면, RM은 최근 일본 도쿄 시부야 일대에서 지인들과 술자리를 가지던 중 금연 구역에서 여러 차례 흡연하는 모습이 목격됐다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS) RM. photo@newspim.com

보도에 따르면 RM은 'BTS 아리랑 월드 투어' 일정으로 일본을 방문해 시부야 지역의 선술집을 옮겨 다니며 시간을 보냈다. 특히 한 업소에 약 3시간가량 머문 뒤 오전 1시께 자리를 떠난 것으로 전해졌다.

문제는 해당 업소 내부에 별도의 흡연 구역이 없었음에도 불구하고, RM이 일행과 함께 건물 복도 등에서 흡연을 했다는 점이다. 이 과정에서 건물 경비원이 주의를 준 것으로 알려졌다.

또한 RM과 일행이 흡연 후 담배꽁초를 바닥에 버렸고, 이를 직원이 수거했다는 내용도 포함됐다.

일본은 공공장소 금연 규제가 엄격한 국가로, 지정된 흡연 구역 외에서의 흡연은 민감하게 받아들여진다.

보도 이후 일부 현지 팬들 사이에서는 "흡연 자체보다 장소가 문제다", "공공장소에서 기본적인 규칙을 지켜야 한다"는 반응이 나오고 있다.

주간문춘에 따르면 현재까지 RM과 소속사 빅히트뮤직은 관련해 별도의 입장을 밝히지 않은 상태다.

moonddo00@newspim.com