[프로배구] GS칼텍스, 도로공사에서 뛴 타나차 영입..."공격 다양화"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2025-2026 프로배구 V리그 여자부 우승팀 GS칼텍스가 타나차 쑥솟(등록명 타나차)을 품었다.

GS칼텍스는 23일 태국 국가대표 출신 아웃사이드 히터 타나차 쑥솟(26)을 아시아 쿼터 선수로 영입했다고 밝혔다. 구단은 "공수 전반에서 안정적인 밸런스를 갖춘 날개 공격수"라며 "타나차의 합류로 공격 루트 다양성과 리시브 라인 안정감을 동시에 강화할 것"이라고 했다.

타나차는 2023-24시즌부터 2025-26시즌까지 한국도로공사 소속으로 V리그에서 뛰며 이미 실력을 입증했다. 세 시즌 동안 90경기 346세트에 출전해 1167득점, 공격 성공률 39.11%, 리시브 효율 33.54%를 기록했다. 빠른 템포의 스윙으로 블로커를 따돌리고 득점을 책임지는 마무리 능력이 강점으로 꼽힌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = GS칼텍스가 아시아쿼터로 영입한 타나차 쑥솟. [사진=GS칼텍스] 2026.04.23 psoq1337@newspim.com

리시브와 수비도 무기가 된다. 구단은 타나차가 후위 수비와 리시브에서도 안정적인 모습을 보여주는 만큼 전술 완성도를 끌어올릴 자원이라고 평가했다. 실바, 강소휘 등 기존 공격 옵션과의 조합을 통해 더 입체적인 공격 패턴을 만들겠다는 구상이다.

타나차는 "새로운 도전에 대한 기대가 크고, 팀이 더 높은 목표를 향해 나아가는 데 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "팬들께 좋은 모습을 보여드리기 위해 매 경기 집중하겠다"고 각오를 전했다. GS칼텍스는 "이번 아시아 쿼터 영입으로 전력 균형을 더 강화해 2025-2026시즌에도 우승팀다운 경쟁력을 이어가겠다"고 덧붙였다.

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