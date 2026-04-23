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[인사] 경찰청

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AI 핵심 요약

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  • 경찰청이 총경 승진자 100명을 발표했다.
  • 서울청, 경찰청, 경기남부청 등 전국 경찰청에서 형사, 수사, 치안정보 등 다양한 부서 인사가 단행됐다.
  • 승진자들은 마약범죄수사, 여성청소년범죄수사, 반부패경제범죄수사 등 주요 직책에 배치됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇총경 승진

▲경기남부청 형사 강력 이용주 ▲서울청 서울중랑 범죄예방대응 이규탁 ▲서울청 교통관리 교통기획 정균수

▲충북청 청문감사인권 감사 장성재 ▲광주청 경무기획정보화장비 경무 한정민

▲경찰청 마약조직범죄수사 마약범죄수사 길민성 ▲경기북부청 형사 강력 한상민

▲경찰청 안보수사지휘 안보수사 박현준 ▲서울청 홍보 홍보협력 송현건

▲충남청 여성청소년 여성청소년범죄수사 조상규 ▲서울청 서울은평 범죄예방대응 송천호

▲서울청 금융범죄수사 금융범죄수사1 장보은 ▲서울청 서울종로 교통 정용우 ▲경찰청 재정 예산 김홍기

▲대전청 광역범죄수사 광역범죄수사1 김항수 ▲서울청 서울서초 형사 김경태

▲인천청 여성청소년 여성청소년범죄수사 최지혜 ▲강원청 경무기획정보화장비 인사 최우영

▲서울청 서울용산 경비 정형은 ▲서울청 서울강동 범죄예방대응 이상일 ▲충남청 예산 수사 이권수 

▲강원청 청문감사인권 감사 박경흠  ▲서울청 서울중부 교통 조응현 ▲충북청 안보수사 안보수사 차상학

▲경기남부청 수원영통 치안정보안보 이정호 ▲서울청 서울수서 치안정보 문태호 ▲경찰청 교통기획 교통기획 이종학

▲경찰청 사이버테러대응 사이버테러대응 이승운 ▲경찰청 과학수사기획 과학수사기획 김정민

▲부산청 부산연제 경무 임홍란 ▲서울청 서울서초 치안정보 김정태 ▲경찰청 정책지원 국가경찰위원회 백민욱

▲경찰청 경호 경호 박진우 ▲전남청 교통 교통안전 고성민 ▲광주청 치안정보 정보상황 최윤석

▲전북청 형사 강력 박병연 ▲인천청 홍보 홍보 최상욱 ▲전북청 경무기획정보화장비 경무 김명겸

▲경기남부청 경무기획 인사 박웅 ▲경기남부청 교통 교통안전 김준 ▲경찰청 국제협력 국제협력기획 조정미

▲경남청 수사 수사2 김상일 ▲대전청 수사 반부패·경제범죄수사 신승주 ▲광주청 수사 수사2 한희주

▲서울청 공공범죄수사 공공범죄수사1 고태완 ▲광주청 여성청소년 여성보호 박의경 ▲인천청 수사 수사1 소완선

▲전남청 경무기획정보화장비 경무 김석진 ▲충남청 형사 강력 류근실 ▲서울청 서울영등포 범죄예방대응 이교진

▲경찰청 치안정보상황 공공상황 박준현 ▲경찰청 감사 감사기획 천문영 ▲전남청 형사 과학수사 최현

▲서울청 서울광진 여성청소년 윤지숙 ▲경남청 치안정보 준법지원 이경랑 ▲경기북부청 치안정보 정보상황 서민석

▲부산청 부산해운대 경비 박명철 ▲서울청 서울강북 번동파출소 신승렬 ▲경찰청 인사 인사운영 박상구

▲인천청 경무기획 이정준 ▲경찰청 장비운영 장비운영 이재환 ▲경찰청 감찰 감찰정보1 이성재

▲경찰청 청소년보호 청소년보호 임희진 ▲세종청 공공안전 경비경호 이강범 ▲경찰청 경무 경무 이희상

▲경찰청 치안상황 112상황기획 강길범 ▲경찰청 범죄예방정책 범죄예방기획 김재영

▲서울청 광역범죄수사 광역범죄수사1 이승하 ▲부산청 범죄예방대응 지역경찰 신찬욱

▲전남청 범죄예방대응 지역경찰 서명준 ▲경남청 청문감사인권 감찰 백진호 ▲서울청 서울마포 형사2 김하철

▲서울청 서울강남 범죄예방대응 한승일 ▲충남청 홍보 홍보 서창선 ▲대전청 형사 강력 김재춘

▲대구청 수사 수사2 이대헌 ▲대구청 홍보 홍보 김천우 ▲경남청 반부패경제범죄수사 반부패경제범죄수사1 김종석

▲경북청 경비 경비경호 정선중 ▲대구청 범죄예방대응 지역경찰 최홍열 ▲경북청 홍보 홍보 박철민

▲부산청 치안정보 정보상황 심재준 ▲경기남부청 경무기획 복지 서영남 ▲서울청 서울남대문 치안정보 오종호

▲인천청 반부패경제범죄수사 반부패경제범죄수사1 장현필 ▲서울청 서울서대문 범죄예방대응 김양수 

▲부산청 여성청소년 여성보호 표준영 ▲제주청 여성청소년 여성보호 문기철

▲경찰청 여성안전기획 여성폭력정책 정대일 ▲울산청 홍보 홍보 정지원 ▲서울청 서울서부 경무 김남균

▲경북청 치안정보 정보상황 한재웅 ▲서울청 서울송파 형사2 도영호

▲경찰청 반부패·공공범죄수사 반부패수사 최연석 ▲서울청 안보관리 안보경찰운영 정한용 

▲경기남부청 분당 범죄예방대응 송경호 ▲경기남부청 용인서부 범죄예방대응 김종성

▲서울청 치안정보상황 경제상황 김호덕 ▲전북청 청문감사인권 감찰 이만석 ▲부산청 청문감사인권 감찰 김한국

▲부산청 수사 수사2 정태운 ▲경기북부청 의정부 형사2 조은철 

krawjp@newspim.com

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李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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