경기도교육청미래과학교육원, 전 직원 대상 '맞춤형 역량 강화 연수' 시동

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4~10월까지 총 7회 실시…AI 실무·직무 전문성·조직문화 강화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청미래과학교육원이 급변하는 디지털 환경에 발맞춰 조직의 경쟁력을 높이고 미래형 인재를 양성하기 위한 '2026년 구성원 역량 강화 연수'를 본격 운영한다.

'2026년 구성원 역량 강화 연수'를 본격 운영한다.[사진= 경기도교육청]

이번 연수는 미래과학교육원 전 직원을 대상으로 하며 4월 23일부터 오는 10월까지 총 7회에 걸쳐 단계별로 진행될 예정이다.

미래과학교육원은 지난해 연수 성과 분석과 구성원 설문조사 결과를 적극 반영해 인공지능(AI) 기반의 업무 역량 향상, 직무 전문성 강화, 건강한 조직문화 조성이라는 세 가지 핵심 목표를 설정하고 프로그램을 기획했다.

건강한 조직문화 조성이라는 세 가지 핵심 목표를 설정하고 프로그램을 기획했다.[사진= 경기도교육청]

가장 눈에 띄는 대목은 실무 적용성을 극대화한 생성형 AI 심화 과정이다. 연수는 ▲업무 자동화 글쓰기▲파일 요약 및 분석▲엑셀 자동화▲바이브코딩 등 총 4단계로 구성되어 직원들이 현업에서 즉시 디지털 기술을 활용할 수 있도록 돕는다.

또한 성균관대 김장현 교수의 'AI는 인간의 거울이자 동반자' 강연을 통해 AI 시대의 이해와 대응 전략을 모색하는 시간도 마련된다.

직무 전문성을 높이기 위한 '사례 중심 회계·계약 실무' 교육과 더불어 구성원 간의 소통과 배려를 바탕으로 한 '회복탄력성 강화' 프로그램도 함께 운영된다. 이를 통해 개인의 역량뿐만 아니라 조직 전체의 협업 능력을 균형 있게 강화한다는 복안이다.

미래과학교육원은 이번 연수를 통해 전 구성원의 디지털 리터러시를 단계적으로 높이고 유연한 소통 문화를 갖춘 미래형 교육 전문 기관으로 도약할 것으로 기대하고 있다.

미래형 교육 전문 기관으로 도약할 것으로 기대하고 있다.[사진= 경기도교육청]

현계명 경기도교육청미래과학교육원장은 "이번 연수는 단순한 지식 전달을 넘어 실질적인 업무 효율성을 높이고 조직문화를 근본적으로 개선하기 위한 것"이라며 "디지털 전환 시대에 능동적으로 대응할 수 있도록 구성원들에 대한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com