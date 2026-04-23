[컨콜] 삼성SDS "올해 매출 4~6% 성장 예상"

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성SDS가 2분기와 연간 가이던스에 대해 구체적인 로드맵을 제시했다.

삼성SDS는 23일 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "2분기 IT 서비스 매출은 클라우드 매출 성장의 회복에 따라서 전년 대비 매출 성장률은 '로우 싱글(Low-single. 1~3%)' 정도로 전망하고 있다"라며 "IT 서비스 영업이익률은 11% 후반으로 회복할 것으로 예상하고 있다"고 설명했다.

삼성SDS 로고. [사진=삼성SDS]

이어 "물류 부문의 매출은 중동 전쟁 이슈로 인한 글로벌 수요 감소로 전년 대비 역장이 예상되지만 물류 운임 증가에 따른 매출 증가로 전분기 대비로는 성장할 것으로 전망하고 있다"라며 "물류 부문의 영업이익률은 전년 연간 수준을 회복할 것으로 전망하고 있다"고 덧붙였다.

2026년 연간 가이던스에 대해서는 "IT 서비스 매출은 통상적으로 상저하고 현상이 있다"라며 "이러한 기조로 2분기 이후 클라우드를 중심으로 매출 성장을 견인하고, 매출 성장률은 '미드 싱글(Mid-single. 4~6%)을 전망하고 있다"고 설명했다.

이어 "특히, 대외 금융 공공 사업 확대에 따라 2분기부터는 매출 성장률이 점진적으로 회복할 것으로 보고 있다"라며 "IT 서비스 부문의 영업이익률은 일회성 비용을 제외한 경우, 전년 대비 소폭 감소한 수준으로 예상되고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "물류 매출은 중동 전쟁 이슈에도 불구하고 하반기 블랙 프라이데이 등 성수기 효과로 하반기 성장을 회복하며 전년 수준을 회복할 것으로 전망하고 있다"라며 "대외 고객 확대를 통해서 첼로 스퀘어 매출은 전년 대비 30% 이상 성장할 것으로 예상하고 있다. 물류 영업이익률은 전년 수준을 회복할 것으로 전망하고 있다"고 밝혔다.

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