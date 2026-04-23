삼성SDS, 1분기 영업익 783억원…전년 比 70.8%↓

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성SDS는 1분기 매출액 3조3529억원, 영업이익 783억원을 기록했다고 23일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 3.9% 감소했으며, 퇴직금 산정 기준 변경에 따른 퇴직급여비용 충당 1120억원을 일시에 반영한 영향으로 영업이익은 70.8% 감소했다.

IT서비스 사업 부문 매출액은 전년 동기 대비 소폭 증가한 1조6105억원으로 집계됐다.

클라우드 사업 매출액은 지난해 같은 기간에 비해 5.8% 성장한 6909억원을 달성해 ITO 사업 매출을 넘어서며 IT서비스 사업 부문에서 가장 높은 매출 비중을 차지했다.

삼성 SDS 사옥. [사진=삼성 SDS]

클라우드 사업 중 삼성 클라우드 플랫폼(SCP) 기반 CSP 사업은 공공 업종 AX 수요 확대에 따른 GPUaaS(GPU as a Service) 증가와 클라우드 네트워크 서비스 확대에 힘입어 전년 동기 대비 12% 성장했다.

MSP 사업은 금융, 공공 업종 매출 상승과 글로벌 파트너사 협력 확대로 전년 동기 대비 4% 성장했다.

물류 사업에서는 Cello Square(첼로스퀘어) 매출이 30% 이상 증가했지만 물동량 감소와 운임 하락 영향으로 매출액이 전년 동기 대비 7.8% 감소한 1조424억원을 기록했다.

2분기에는 공공 업종 GPUaaS 증가, 금융 업종 매출 상승, 범정부향 지능형 AI 서비스 확산 등 클라우드 사업 확대로 실적 개선이 전망된다.

삼성SDS는 AI 인프라, AX∙AI 서비스, AI 플랫폼·솔루션을 아우르는 AI 풀스택 전략을 추진하고 전략적 M&A 등을 위해 글로벌 선도 투자기업 KKR과 협력을 통해 확보한 신규 자금 1조2000억원과 현금성 자산 6조6000억원 등을 바탕으로 2031년까지 10조원을 투자할 방침이다.

구미 AI 데이터센터와 국가 AI컴퓨팅센터를 비롯해 시장 수요에 따른 신규 AI 데이터센터 등을 위해 AI 인프라에 5조 원을 투자할 계획이다.

AX∙AI 서비스와 AI 플랫폼·솔루션의 사업 경쟁력을 강화하기 위해 1조원을 투자한다. 이와 더불어 4조원을 투자해 신성장 동력 확보와 글로벌 거점 확장을 위한 전략적 M&A를 적극 추진할 예정이다.

한편, 지난 1월 새롭게 추진한다고 밝힌 DBO 사업은 현재 국내 대형 자산운용사가 개발하는 데이터센터 사업의 개념 설계를 수주해 진행하고 있다.

yuniya@newspim.com