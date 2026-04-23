나상천 첫 장편 '어느 멋진 도망', 발간 하루 만에 베스트셀러

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = K팝 기획자 나상천 작가의 장편소설 '어느 멋진 도망'이 발간 하루 만에 베스트셀러에 올랐다.

'어느 멋진 도망'은 지난 22일 출간과 동시에 각종 도서 차트를 석권하는 기염을 토했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '어느 멋진 도망'의 나상천 작가. [사진=꿈의엔진, 프라먼트] 2026.04.23 alice09@newspim.com

이번 신간은 정식 출간 전부터 '밀리의 서재' 연재 최단기간 최다 '밀어주기'와 주간·월간 톱 10을 기록하며 기대를 모았다. 이러한 관심을 입증하듯 출간 직후 '알라딘' 1위를 비롯해 '밀리의 서재' 2위, '카카오 선물하기' 2위, '교보문고' 8위 등을 기록하며 폭발적인 인기를 끌고 있다.

'어느 멋진 도망'은 스페인 산티아고 순례길 800km를 배경으로 두고 있다. 각기 다른 사연을 품은 네 인물의 여정을 그린 작품. 아내를 잃고 요리사로 새 삶을 시작한 중년 셰프 킴스, 오디션 낙방의 고배를 마시는 싱어송라이터 지망생 도로시, 불가능에 가까운 구독자 33만 명 미션을 수행 중인 유튜버 로저, 무거운 비밀을 안고 길 위로 숨어든 스물한 살 청년 준상이 주인공이다.

소설은 이들이 33일간 같은 길을 걸으며 각자 도망쳐온 상처를 마주하고, 치유와 변화를 맞이하는 과정을 담았다.

이 소설은 K팝 기획자이자 극작가와 소설가인 나상천 작가가 2023년과 2024년 두 차례에 걸쳐 산티아고 순례길을 완주하며 얻은 경험을 바탕으로 집필했다. 길 위에서 마주한 인연과 스스로에 대한 성찰이 곳곳에 녹아있다.

나상천 작가는 소설 출간과 함께 이를 원작으로 한 뮤지컬 '까미난떼'를 병행 개발 중이다. 지난 2월 넘버 쇼케이스를 성공적으로 마친 '까미난떼'는 내년 8월 정식 공연을 목표로 하고 있다.

alice09@newspim.com