이남호 "전북교육시설관리단 설립"…학교 안전·행정 혁신 공약

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시설 통합관리 기반 구축·교육현장 업무부담 경감 추진

예산 절감 재투자 구조 마련·학교복합플랫폼 운영 지원 강화

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 예비후보가 학교 시설과 안전관리 전문화를 위한 '전북교육시설관리단' 설립 공약을 제시했다.

이 예비후보는 교사와 행정실의 시설 관련 업무 부담을 줄이고 학교 안전관리 체계를 전문기관 중심으로 전환하겠다며 출연기관 형태의 관리단 설립 구상을 23일 발표했다.

이남호 전북교육감 예비후보[사진=이남호 캠프] 2026.04.23 gojongwin@newspim.com

공약 핵심은 학교별로 분산된 시설·에너지·안전 관리 기능을 통합해 교사는 수업에 집중하고 시설 관리와 민원, 공사 등은 전문기관이 전담하는 체계를 구축하는 데 있다.

관리단은 긴급 유지보수와 정밀 안전진단, 시설 개방에 따른 민원·보안 업무 등을 맡게 되며 이를 통해 교육 현장 효율성과 안전성을 높인다는 구상이다.

이 예비후보는 통합 유지보수 관리와 묶음 발주, 에너지 효율화 사업 등을 통해 연간 60억~100억 원의 예산 절감 효과도 기대된다고 밝혔다. 절감 재원은 학교 안전 강화와 교육 지원에 재투자한다는 계획이다.

전북교육시설관리단은 도교육청 산하 출연기관 형태로 설립해 본부와 권역별 시설관리센터 체계로 운영하고 농산어촌 노후 학교부터 단계적으로 확대하는 1~3단계 로드맵도 제시했다.

특히 학교시설 지역사회 개방을 위한 '학교복합플랫폼' 추진 기반으로 활용해 주민과 학교 시설 공유 확대, 지자체 협력 투자 강화도 뒷받침하겠다는 구상이다.

이 예비후보는 "학교를 지역 거점 공간으로 전환하고 안전하고 효율적인 교육환경을 만들겠다"며 "절감된 재원을 교육 현장에 재투자하는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com