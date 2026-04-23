이원택 전북지사 후보 "지방선거 압승으로 이재명 정부 뒷받침"

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균형발전·민생 회복 핵심…새만금 SOC·피지컬AI·농생명산업 육성

[전주=뉴스핌] 이백수기자 = 이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보는 23일 "이번 지방선거에서 압승을 거둬 이재명 정부의 성공적인 국정 운영을 든든하게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

이원택 후보는 이날 국회에서 열린 민주당 광역단체장 후보자 합동 기자간담회에 참석해 "수도권 일극 체제를 넘어 실질적인 지역 균형발전을 이루는 것은 민주당의 변함없는 핵심 가치"라며 이같이 말했다.

민주당 광역단체장 후보자 연석회의[사진=이원택 선거캠프] 2026.04.23 lbs0964@newspim.com

또한 "새만금 SOC 조기 완결과 피지컬AI 수도 조성, 케이컬처와 케이푸드 육성, 농생명식품 바이오 분야 특화 등 전북 발전에 적극적인 관심이 필요하다"고 강조했다.

이날 간담회는 6월 지방선거를 앞두고 민주당 소속 광역단체장 후보들이 '원팀(One-Team)'으로 뭉쳐 민생 회복과 균형발전을 위한 공동 대응 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

특히 전국 광역단체장 후보들이 처음으로 한자리에 모여 지방선거 필승 의지를 다졌다는 점에서 의미가 크다. 간담회에는 이 후보를 비롯해 정원오 서울시장 후보, 박찬대 인천시장 후보, 추미애 경기지사 후보 등 민주당 광역단체장 후보들이 참석했다.

이 후보는 "지금 도민들에게 가장 필요한 것은 화려한 수사가 아니라 내 삶의 문제를 해결해 주는 일 잘하고 유능한 도지사"라며 "위축된 민생 현장에 활력을 불어넣고 도민들의 지갑을 채우는 체감경제 실현을 도정의 최우선 과제로 삼겠다"고 말했다. 이어 "지방소멸 위기를 돌파하기 위해서는 전북의 기초 경제력(펀더멘털)을 탄탄하게 만들어야 한다"며 "그 핵심 성장 동력인 새만금을 신속히 완성해 대한민국 미래 첨단산업을 견인하는 전초기지로 만들겠다"고 덧붙였다.

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