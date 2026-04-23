세종시교육청, 지방공무원 임용 경쟁률 10.3대 1

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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시교육청은 2026년도 지방공무원 9급 임용시험 원서접수 결과 평균 10.3대 1 경쟁률을 보였다고 23일 밝혔다.

이번에 선발하는 인원은 직렬별로 ▲교육행정(일반) 37명▲교육행정(장애) 1명▲교육행정(저소득) 1명▲전산 1명▲사서 3명▲공업(일반전기) 1명▲식품위생 1명▲운전 2명으로 총 47명이다.

세종시교육청 본청 청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

직렬별 경쟁률을 살펴보면 전산 및 식품위생 직렬이 ▲각각 16대 1로 가장 높았으며▲사서 13대 1▲운전 10.5대 1 ▲교육행정(일반) 10.1대 1▲교육행정(저소득) 8대 1▲교육행정(장애) 4대 1▲공업(일반전기) 3대 1순으로 나타났다.

전체 접수 인원은 총 482명이 접수했으며 이중 여성이 342명, 남성이 140명으로 집계됐다. 최고령 응시자는 식품위생 직렬의 53세 응시자, 최연소 응시자는 교육행정(일반) 직렬의 18세 응시자다.

필기시험은 오는 6월 20일 치러질 예정이며 시험 장소는 다음달 29일 시교육청 홈페이지 임용정보-지방공무원에 공고된다.

필기시험 합격자는 오는 7월 20일 발표될 예정이다.

jongwon3454@newspim.com