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덕성여대, 교육부 '대학 AI 기본교육과정 개발 지원사업' 선정

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AI 핵심 요약

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  • 덕성여대가 23일 대학 AI 기본교육과정 개발 지원사업에 선정됐다.
  • 1차연도 3억원 지원받아 AI 교육체계 마련하고 전담기구 구축한다.
  • 전교생 AI 리터러시 강화와 교수 역량 높여 성과 확산한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2027년 2월까지 1차연도 3억원 지원
전교생 AI 역량 키우는 융합교육 본격화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 덕성여자대학교는 교육부와 한국대학교육협의회가 추진하는 '2026년 대학 AI 기본교육과정 개발 지원사업'에 선정됐다고 23일 밝혔다.

덕성여대는 이번 선정으로 2026년 4월 1일부터 2027년 2월 28일까지 1차연도 사업비 3억원을 지원받는다. 이번 사업 선정은 민재홍 총장이 추진해 온 대학 차원의 AI(인공지능) 전환 구상을 교육 현장에 본격적으로 구현하는 출발점이라는 점에서 의미가 있다.

덕성여대 차미리사 기념관. [사진=덕성여대]

이 사업은 AI 대전환기에 대학생의 기본 AI 역량을 높이기 위해 AI 기본교육과정 개발·운영, 교수자 역량 강화, 전담기구 구축, 교육과정 공유와 성과 확산 등을 지원하는 내용으로 추진된다. 교육부는 올해 전국 20개 대학을 선정해 총 60억원을 지원하며 이 가운데 수도권 대학은 6곳만 포함됐다. 덕성여대는 경쟁이 치열한 수도권 선정 대학에 이름을 올리며 AI 교육혁신 추진 역량을 인정받았다.

덕성여대는 앞으로 'AI 기초 이해-도구 활용-전공 융합'으로 이어지는 통합형 교육체계를 마련할 계획이다. 이를 위해 9학점 규모의 필수교양과 24학점 규모의 핵심교양 등 총 11개 교과목을 개발·운영해 전교생이 AI 리터러시와 협업 역량, AI 윤리 및 책임 역량을 체계적으로 기를 수 있도록 할 방침이다. AI를 일부 전공의 기술이 아니라 모든 학생이 갖춰야 할 기본 역량으로 정착시키겠다는 구상이다.

특히 비공학계열 중심 대학이라는 특성을 살려 영어영문학, 미술사학, 국제통상학, 의상디자인, 텍스타일디자인 등 5개 전공을 대상으로 전공 맞춤형 AI 활용 소단위 전공과정을 운영하고 이를 AI 마이크로디그리 인증체계와 연계할 예정이다. 이는 단순히 AI 기술을 도입하는 데 그치지 않고 전공 교육과 진로 역량까지 연결하는 대학 차원의 전략으로 풀이된다.

사업 추진 기반도 손질한다. 덕성여대는 대학교육혁신원 산하 교육혁신센터를 'AI융합교육혁신센터'로 개편하고 교수학습개발센터 내 원격수업지원팀을 'AI수업지원팀'으로 전환해 전담기구를 꾸릴 예정이다. 또 교무처와 차미리사교양대학, 단과대학, 디지털정보기술원 등이 함께하는 통합 운영체계를 구축해 AI 교육혁신을 전방위로 추진한다.

아울러 자체 개발한 HACL(Human-AI Co-Learning) 교수학습 모형을 교과 전반에 적용하고, 전문가와 교수 간 1대1 페어링 멘토링, 학과 간 AI 교육 연구 커뮤니티, 전공 연계 융합 프로젝트 등을 통해 교수자의 AI 활용 역량도 높일 계획이다. 학생 교육뿐 아니라 교수학습 방식 전반까지 바꾸는 시도라는 점에서 주목된다.

이와 함께 학점교류, 타대학 및 K-MOOC 교과 공유, 교육혁신 포럼과 공유협의체 운영 등을 통해 성과를 확산하고, DS-IR 시스템과 연계한 데이터 기반 환류체계도 마련할 예정이다. 덕성여대는 이를 통해 전교생의 AI 기본역량을 높이는 동시에 여자대학으로서 AI 분야 젠더 격차 해소와 비공학계열 AI 교육 확산에도 기여하겠다는 목표를 제시했다.

민 총장은 "이번 사업 선정은 덕성여대가 추진해 온 'AI 덕성 이니셔티브'의 첫걸음이자 사람 중심 AI 교육혁신을 대학 현장에 본격적으로 구현해 나가는 중요한 출발점"이라며 "전교생이 AI를 이해하고 책임 있게 활용할 수 있는 기본역량을 갖추도록 지원하고 교양교육과 전공교육, 교수학습 혁신을 아우르는 대학 차원의 AI 전환 모델을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
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