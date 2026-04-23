바워스앤윌킨스, Px8 S2 신규 컬러 출시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 영국 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스가 플래그십 무선 오버이어 헤드폰 Px8 S2에 신규 색상 2종을 추가했다.

[이미지=바워스앤윌킨스]

이번에 추가된 색상은 '미드나잇 블루(Midnight Blue)'와 '펄 블루(Pearl Blue)'로, 기존 오닉스 블랙, 웜 스톤, 맥라렌 에디션을 포함해 총 5가지 컬러 라인업을 구성하게 됐다. 이를 통해 인이어 및 오버이어를 포함한 전체 무선 헤드폰 제품군에서 총 21가지 색상 선택지를 제공한다.

Px8 S2는 제품 외관에 나파 가죽과 알루미늄 소재를 적용해 디자인 완성도를 높인 것이 특징이다. 색상 추가는 소비자 선택 폭 확대를 위한 전략의 일환으로, 제품 디자인 요소를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

성능 측면에서는 기존 Px8 시리즈의 설계를 유지해 고해상도 사운드와 무선 연결 성능을 제공한다. 해당 제품은 프리미엄 헤드폰 시장에서 플래그십 모델로 분류되며, 브랜드의 상위 라인업에 해당한다.

회사 측은 최근 Px7 S3, Pi8 제품군의 색상 확장에 이어 Px8 S2까지 신규 마감을 적용하면서 무선 헤드폰 전반의 컬러 옵션을 확대했다고 설명했다.

신규 색상 '미드나잇 블루'와 '펄 블루' 제품은 4월 23일부터 공식 홈페이지와 네이버 브랜드 스토어를 통해 판매된다.

[이미지=바워스앤윌킨스]

whitss@newspim.com