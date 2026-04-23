과천시 '음식점 환기시설 청소비 지원사업' 대상 업소 39곳 선정

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"음식점 주방 환경이 개선되고 외식업소 전반의 위생 수준이 높아질 것으로 기대"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 음식점 주방 위생 개선을 위해 '환기시설 청소비 지원사업' 대상 업소 39곳을 선정하고 지원에 나선다고 23일 밝혔다.

과천시청 전경. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 사업은 주방 환기시설 위생 수준을 높여 시민들이 안심하고 외식할 수 있는 환경을 조성하기 위한 것이다.

지원 대상 업소에는 주방 환기시설 청소비를 업소당 최대 50만 원까지 지원한다. 환기시설은 기름때와 오염물질이 쉽게 쌓이는 만큼 정기적인 관리가 필요한 핵심 위생 요소이다.

과천시는 신청 업소를 대상으로 서류 검토와 현장 확인을 거쳐 위생 상태와 시설 개선 필요성이 높은 업소를 중심으로 지원 대상을 선정했다.

선정된 업소는 보조금 통보 후 1개월 이내 청소를 실시하고 완료 후 30일 이내 증빙서류를 제출하면 심사를 거쳐 지원금을 받을 수 있다.

과천시 관계자는 "이번 사업을 통해 음식점 주방 환경이 개선되고 외식업소 전반의 위생 수준이 높아질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 안전한 외식환경 조성을 위한 지원을 이어가겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com