포스코인터, 1400억원 규모 디지털 채권 발행...비금융사 최초

결제기간 5일에서 3일로 단축…비금융기업 최초

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 포스코인터내셔널(대표이사 사장 이계인)은 23일 국내 비금융기업 가운데 최초로 블록체인 기반 '디지털 채권(Digital Bond)'을 발행했다고 밝혔다.

디지털 채권은 발행·등록·거래·결제 전 과정을 블록체인 기술로 처리하는 채권으로, 기존 채권 대비 보안성을 높이고 결제 시간을 단축하고 글로벌 투자자 접근성을 확대할 수 있는 것이 특징이다.

이번 포스코인터내셔널의 디지털 채권은 원화 약 1400억원(홍콩달러(HKD) 약 7억8000만 달러) 규모로 사모(Private Placement) 모집 방식으로 발행됐다. 글로벌 금융기관인 HSBC가 단독 주간을 맡았다. 국내에서는 미래에셋증권에 이어 두 번째 사례이며, 비금융기업으로는 최초다.

지난 16일 포스코인터내셔널과 HSBC는 서울 중구 HSBC 본사에서 디지털 채권 발행을 위한 서명식을 개최했다. 사진 오른쪽 정경진 포스코인터내셔널 경영기획본부장, 왼쪽 이상호 HSBC 증권 대표 [사진=포스코인터]

포스코인터내셔널은 이번 디지털 채권 도입을 통해 기존 외화채권의 결제기간인 5영업일을 3영업일로 단축했다. 이에 따라 자금 회전 속도를 높여 운용 효율성을 제고하고, 글로벌 종합사업회사로서 투자자 접근성도 한층 확대했다는 점에서 의미가 있다.

정경진 포스코인터내셔널 경영기획본부장은 "이번 발행은 지난해 블록체인 기반 글로벌 결제 시스템 도입에 이어 자금 조달 분야에서도 디지털 전환을 실현한 이정표"라며 "회사는 DX(디지털 트랜스포메이션) 마스터 플랜을 기반으로 디지털 대전환을 본격 추진하고 있으며, 앞으로 토큰증권(STO) 시장 등 디지털 금융 환경 변화에도 선제적으로 대응해 글로벌 시장에서의 조달 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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