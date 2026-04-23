전북자치도 '모두의 카드' 확대…대중교통비 환급 강화

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국비 10억7600만원 추가 확보…총 49억 규모 추진

환급률 최대 83.3% 확대·정액형 기준금액 절반 인하

[전주=뉴스핌] 이백수기자 = 전북특별자치도는 도민의 교통비 부담 완화와 대중교통 이용 촉진을 위해 '대중교통비 환급지원사업(모두의 카드)'을 확대 시행한다고 23일 밝혔다.

대중교통비 환급지원사업은 도내 14개 시·군 전역을 대상으로 진행되며, 국비와 지방비를 50대 50으로 매칭해 추진된다.

전북자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.23 lbs0964@newspim.com

도는 환급 확대를 위해 국비 10억7600만 원을 추가 확보했으며, 총 사업비는 약 49억4800만 원 규모다.

환급 방식은 기본형(정률형)과 모두의 카드(정액형) 두 가지다. 오는 4월부터 9월까지 이용분에 한해 한시적으로 지원이 확대된다.

기본형은 교통카드 이용 실적에 따라 일정 비율을 환급받는 방식으로, 출퇴근 시간 혼잡 완화를 위해 시차 시간대(오전 5시30분~6시30분, 9시~10시, 오후 4시~5시, 7시~8시) 이용 시 환급률을 30%포인트 상향한다.

이에 따라 일반 도민은 50%, 청년·2자녀·어르신은 60%, 3자녀 이상 가구는 80%, 저소득층은 최대 83.3%까지 환급 혜택을 받을 수 있다.

모두의 카드(정액형)는 월간 대중교통 이용 금액이 기준액을 초과할 경우 초과분 전액을 지원하는 구조다.

이번 확대 조치로 기준금액이 절반 수준으로 낮아져 일반 국민은 2만7000원, 청년·2자녀·어르신은 2만3000원, 3자녀 이상·저소득층은 2만 원으로 각각 조정됐다.

지역별로도 차등 혜택이 적용된다. 전주·군산·익산·완주는 일반 지역, 김제·남원·정읍은 우대 지역, 진안·무주·장수·임실·순창·고창·부안은 특별지원 지역으로 구분해 인구 감소와 지역 여건을 반영한 기준금액이 적용된다.

도는 이번 사업이 교통비 절감뿐 아니라 대중교통 이용 활성화와 버스업계 경영 개선에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

최정일 건설교통국장은 "이번 사업은 도민 부담 완화와 대중교통 이용 확대, 버스업계 안정에 기여하는 정책"이라며 적극적인 참여를 당부했다.

lbs0964@newspim.com