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김석준 부산교육감, 교육감 출마 선언…"부산교육의 미래전환기 열겠다"

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  • 김석준 부산교육감이 23일 부산시교육감 재출마를 선언했다.
  • 지난 1년 정상화 성과와 공약 이행률 114.1%를 강조했다.
  • AI 미래교육, 진짜 학력 강화, 무상교육 확대 등을 공약했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 중심 미래교육·진짜 학력 강화 공약 제시
부산교육 경쟁력 입증, 성과 기반 정책 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김석준 부산교육감이 오는 6월 3일 치러지는 전국동시지방선거에 부산시교육감 출마를 공식 선언했다.

김 교육감은 23일 오전 11시 부산 부산진구에 위치한 자신의 선거캠프에서 재선을 선언하며 "정상화를 넘어 부산교육 미래 전환의 길을 열겠다"고 출마의 변을 밝혔다.

그는 "출마를 준비하며 차분하게 지난 세월을 돌이켜봤다"며 "짧다면 짧고 길다면 길었던 김석준 부산교육감의 9년을 차분히 정리해 볼 수 있었다"고 말했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김석준 부산교육감이 23일 오전 11시 부산 부산진구에 위치한 자신의 선거사무소에서 부산교육감 출마를 선언하며 정책공약을 발표하고 있다. 2026.04.23

그러면서 "김석준 부산교육 1기는 기반을 세웠으며, 2기는 도약의 시간이였다"며 "그렇게 김석준의 지난 1년, 정상화의 시기가 시작됐다. 흔들린 정책의 우선 순위를 다시 바로 세우고, 현장의 목소를 교육행정의 중심에 놓고 신뢰와 질서를 회복하는데 집중했다"고 강조했다.

김 교육감은 "지난 1년간 교육부 시·도교육청 평가 최우수 교육청 선정, 청렴도 최고 수준 회복, 교육발전특구 A등급 등 '3관왕'을 달성하며 객관적인 실력과 부산교육의 경쟁력을 입증했다"며 "공약 이행률 114.1%를 달성하며 약속을 넘어 성과를 보여줬다"고 말했다.

김 교육감은 이날 ▲AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육 ▲점수보다 오래가는 '진짜 학력' 강화 ▲학생과 교사가 모두 안심하는 교육환경 조성 ▲무상교육을 넘어 교육부 부담 없는 부산 등을 공약으로 내세웠다.

먼저 '인간중심 미래교육'으로 초·중·고 교원과 학생을 위한 생성형 AI 지원을 확대와 AI·메이커교육 기반을 확장한다.

'진짜 학력 강화'를 위해 문해력, 문제 해결력 자기주도학습 역량 강화를 집중하고, 공교육의 힘으로 성찰할 수 있는 토대를 조성한다.

'교육환경 조성'을 통해 교사는 수업과 학생 지도에 집중하고, 학생은 안전한 환경에서 배울 수 있도록 '아이도 선생님도 안심할 수 있는 교육환경'을 조성한다. 학부모들의 금전적인 부담을 덜어주기 위해 세밀한 복지정책을 펼친다.

'교육 부담 없는 부산'으로는 수학여행비와 현장체험 학습비 완전 무상화, 중학교 신입생에 이어 고등학교 신입생까지 체육복 지원, 특수교육과 다문화교육 학생들을 위한 자율학교 운영 등 공교육의 역활을 강화한다.

김석준 부산교육감은 "저는 단순히 해본 사람이 아니라 해낸 사람"이라며 "누구보다 부산교육을 잘 알 뿐만 아니라 부산교육을 바꿔본 사람이다. 기반을 세우고, 도약을 이루고, 정상화를 해낸 김석준. 이제 부산교육의 미래전환을 완성하겠다"고 다짐했다.

기자회견에 앞서 김 교육감은 이날 오전 9시 부산시선거관리위원회에 부산교육감 예비후보로 등록을 마쳤다.

ndh4000@newspim.com

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