송순호 창원시장 후보, 경선 후보들과 '원팀' 출범 선언

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본선 승리 위한 통합 행보 본격화

"국힘 무책임 낡은 정치 끝내겠다"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 송순호 창원시장 후보와 당내 경선에 참여했던 송순호·김기운·김명용·이옥선 후보가 '원팀' 출범을 선언하고 본선 승리를 위한 통합 행보에 나섰다.

이들은 23일 오전 10시30분 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "치열했던 경선은 끝났다"며 "이제는 창원 시정 정상화와 도약이라는 공동 목표 아래 흔들림 없이 하나가 됐다"고 밝혔다.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 송순호 장원시장 후보(맨 왼쪽)가 당내 경선에 함께했던 김기운·김명용·이 옥선 후보와 23일 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '원팀(One Team) 줄범을 선언하고 있다. 2026.04.23

그러면서 "경선 과정에서 제시한 정책과 비전을 하나로 모아 시민을 위한 더 크고 단단한 변화로 이어가겠다"며 "본선 승리와 창원 변화 실현을 위해 끝까지 함께 뛰겠다"고 말했다.

이들은 송순호 후보를 중심으로 한 단일대오를 분명히 하며 "더불어민주당 '원팀'이 창원의 위기를 극복하고 새로운 변화를 이끌 가장 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.

전임 시장의 중도 낙마 이후 이어진 시정 공백을 지적했다. 이들은 "전임 시정의 무책임과 낡은 정치로 창원의 소중한 시간이 더 이상 발목 잡혀서는 안 된다"며 "지금이야말로 위기를 극복하고 변화를 만들어야 할 시점"이라고 목소리를 높였다.

송순호 후보는 마무리 발언에서 "세 후보의 통합 결단에 깊이 감사드린다"며 "그 뜻을 시민 삶의 변화로 반드시 보답하겠다"고 말했다. 이어 "더 낮은 곳에서 더 치열하게 뛰어 창원을 다시 뛰게 하겠다"고 지지를 호소했다.

한편 송 후보는 이날 오후 7시 창원시 성산구 중앙대로 센텀빌딩에 마련된 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입한다.

news2349@newspim.com