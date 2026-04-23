강명상 개혁신당 후보, 창원시장 출마 공식 선언…"K방산 통상 허브 육성"

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창원형 방산 직접계약 체계 구축

방산부품연구원 설립 경제 활성화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강명상 개혁신당 창원시장 후보가 창원경제 구조 전환을 내걸고 출마를 공식 선언했다. 방산 수출 거점 구축과 연구 인프라 확충을 핵심 공약으로 제시했다.

강 후보는 23일 오전 10시 창원시청에서 기자회견을 열고 "청년 이탈과 도시 침체가 심화되고 있다"며 "시민 상식과 창원의 미래를 위해 출마를 결심했다"고 밝혔다.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강명상 개혁신당 창원시장 후보가 23일 오전 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거에서 창원시장 출마를 공식선언하고 있다. 2026.04.23

그는 "오직 시민의 상식과 차원의 미래를 위해 출마를 결심했다"면서 "거대 정당 중심 정치에서 벗어나겠다"고 강조했다.

창원의 방산 산업 구조를 문제로 지목했다. 그는 "창원은 K9 자주포와 K2 전차 등 핵심 장비를 생산하지만 수출 계약과 결제, 이익은 서울에 집중되는 구조"라고 지적하며 "생산은 창원이 맡고 부가가치는 외부로 빠져나가는 고착 구조를 바꿔야 한다"고 목소리를 높였다.

이에 대한 해법으로 무역청 산하 방산 수출 지원 전담 거점센터 유치를 제시했다.

그는 "KOTRA 방산 전문 지역본부를 창원에 설치해 해외 바이어 상담과 수출 계약, 정부 간 거래를 지역에서 직접 수행하는 체계를 구축하겠다"는 구상이다. 그러면서 "기업들이 서울 본사를 거치지 않고 창원에서 협상과 계약을 진행하도록 하겠다"고 약속했다.

수출입은행, 방위사업청과 연계한 '창원형 방산 직접계약 체계' 구축도 공약에 포함했다. 지역 중소기업의 독자적 수출 참여를 확대하겠다는 취지다.

강 후보는 "방산 수출의 파급 효과는 부품·소재·물류·금융 등 후방 산업으로 확산된다"며 "이 부가가치를 지역에 묶어두는 것이 실질적 경제 활성화"라고 강조했다.

글로벌 방산 시장 확대 흐름도 짚었다. 중동과 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 갈등으로 수요가 급증하고, 동남아와 중동을 중심으로 시장이 확대되고 있다는 설명이다. 그는 "K-방산 수출이 증가하고 일부 국가는 구상무역 방식까지 활용하고 있다"며 "통상·금융·물류 기능을 창원에 집적할 필요가 있다"고 말했다.

방산부품연구원 창원 설립을 제시했다. 해당 사업은 약 4400억 원 규모 국비 사업으로 추진되다 중단된 바 있다. 강 후보는 "일부 포탄과 박격포 등 핵심 부품의 단종과 수급 불안이 이어지고 있다"며 "전담 연구·생산 기관 부재는 안보 공백"이라고 직격했다.

이어 "연구원이 설립되면 중소기업과 연구 인력이 결집하는 산업 생태계가 형성된다"며 "기존 클러스터 성과를 감안할 때 수십 배의 경제적 파급 효과가 기대된다"고 주장했다. 국정과제 반영을 위해 정부와 국회, 방위사업청을 상대로 적극 대응하겠다는 계획도 밝혔다.

강 후보는 "창원은 변화의 기로에 서 있다"며 "지금 바꾸지 않으면 미래는 없다"고 말했다. 이어 "시민 중심의 시정과 소신 있는 정책으로 창원의 미래를 바꾸겠다"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com