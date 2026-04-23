전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

강명상 개혁신당 후보, 창원시장 출마 공식 선언…"K방산 통상 허브 육성"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 강명상 개혁신당 창원시장 후보가 23일 창원시청에서 출마 선언했다.
  • 방산 수출 거점센터 유치와 연구인프라 확충을 핵심 공약 제시했다.
  • 창원 방산경제 구조 전환으로 청년 이탈 막고 도시 활성화 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

창원형 방산 직접계약 체계 구축
방산부품연구원 설립 경제 활성화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강명상 개혁신당 창원시장 후보가 창원경제 구조 전환을 내걸고 출마를 공식 선언했다. 방산 수출 거점 구축과 연구 인프라 확충을 핵심 공약으로 제시했다.

강 후보는 23일 오전 10시 창원시청에서 기자회견을 열고 "청년 이탈과 도시 침체가 심화되고 있다"며 "시민 상식과 창원의 미래를 위해 출마를 결심했다"고 밝혔다.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강명상 개혁신당 창원시장 후보가 23일 오전 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거에서 창원시장 출마를 공식선언하고 있다. 2026.04.23

그는 "오직 시민의 상식과 차원의 미래를 위해 출마를 결심했다"면서 "거대 정당 중심 정치에서 벗어나겠다"고 강조했다.

창원의 방산 산업 구조를 문제로 지목했다. 그는 "창원은 K9 자주포와 K2 전차 등 핵심 장비를 생산하지만 수출 계약과 결제, 이익은 서울에 집중되는 구조"라고 지적하며 "생산은 창원이 맡고 부가가치는 외부로 빠져나가는 고착 구조를 바꿔야 한다"고 목소리를 높였다.

이에 대한 해법으로 무역청 산하 방산 수출 지원 전담 거점센터 유치를 제시했다.

그는 "KOTRA 방산 전문 지역본부를 창원에 설치해 해외 바이어 상담과 수출 계약, 정부 간 거래를 지역에서 직접 수행하는 체계를 구축하겠다"는 구상이다. 그러면서 "기업들이 서울 본사를 거치지 않고 창원에서 협상과 계약을 진행하도록 하겠다"고 약속했다.

수출입은행, 방위사업청과 연계한 '창원형 방산 직접계약 체계' 구축도 공약에 포함했다. 지역 중소기업의 독자적 수출 참여를 확대하겠다는 취지다.

강 후보는 "방산 수출의 파급 효과는 부품·소재·물류·금융 등 후방 산업으로 확산된다"며 "이 부가가치를 지역에 묶어두는 것이 실질적 경제 활성화"라고 강조했다.

글로벌 방산 시장 확대 흐름도 짚었다. 중동과 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 갈등으로 수요가 급증하고, 동남아와 중동을 중심으로 시장이 확대되고 있다는 설명이다. 그는 "K-방산 수출이 증가하고 일부 국가는 구상무역 방식까지 활용하고 있다"며 "통상·금융·물류 기능을 창원에 집적할 필요가 있다"고 말했다.

방산부품연구원 창원 설립을 제시했다. 해당 사업은 약 4400억 원 규모 국비 사업으로 추진되다 중단된 바 있다. 강 후보는 "일부 포탄과 박격포 등 핵심 부품의 단종과 수급 불안이 이어지고 있다"며 "전담 연구·생산 기관 부재는 안보 공백"이라고 직격했다.

이어 "연구원이 설립되면 중소기업과 연구 인력이 결집하는 산업 생태계가 형성된다"며 "기존 클러스터 성과를 감안할 때 수십 배의 경제적 파급 효과가 기대된다"고 주장했다. 국정과제 반영을 위해 정부와 국회, 방위사업청을 상대로 적극 대응하겠다는 계획도 밝혔다.

강 후보는 "창원은 변화의 기로에 서 있다"며 "지금 바꾸지 않으면 미래는 없다"고 말했다. 이어 "시민 중심의 시정과 소신 있는 정책으로 창원의 미래를 바꾸겠다"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동