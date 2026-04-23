여름철 자연재난 대비 점검…재난관리자원 신속 투입체계 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 여름철 태풍과 집중호우 등 자연재난에 대비해 재난관리자원 비축·운영 실태 점검에 나섰다.

행정안전부는 김광용 재난안전관리본부장이 23일 전북 완주군에 위치한 재난관리자원 통합관리센터를 방문해 운영 현황을 점검했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

재난관리자원 통합관리센터는 대형화·복잡화되는 재난 상황에 대비해 현장에 필요한 장비와 물자를 신속히 공급하기 위해 광역 단위로 운영되는 비축 시설이다.

이날 김 본부장은 여름철 자연재난 발생 시 자원이 즉시 투입될 수 있는지를 중심으로 비축 현황과 관리 상태를 집중 점검했다.

특히 배수펌프 등 주요 장비의 정상 작동 여부를 직접 확인하고, 침수 상황을 가정한 자원 동원훈련을 참관하며 현장 대응 역량을 살폈다.

또한 최근 중동 정세로 원자재 수급 불안이 이어지고 있는 점을 고려해, 재난 현장에서 물품 부족이 발생하지 않도록 사전 비축과 관리에 만전을 기할 것을 당부했다.

김광용 재난안전관리본부장은 "정부는 다가오는 여름철에 대비해, 재난관리자원이 필요한 곳에 신속히 동원될 수 있도록 관리체계를 지속적으로 점검하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com