다날, 일본 UPC와 크로스보더 결제 공동 확대

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엔화 스테이블코인 결제·유통 중장기 협업도 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다날이 일본 결제 전문 기업 UPC(UNIVA Paycast)와 전략적 파트너십을 체결하고 한일 크로스보더 결제 생태계 구축에 나선다고 23일 밝혔다.

UPC는 일본 UNIVA 그룹 산하 기업으로 QR결제·e-money·카드결제·해외 간편결제 등 온·오프라인 결제 서비스를 제공하고 있다. PayPay·Rakuten Pay·Suica 등 일본 주요 기업과 파트너십을 맺고 글로벌 크로스보더 결제 플랫폼도 운영 중이다.

양사는 각자 보유한 결제 인프라와 UPC의 일본 현지 가맹점 네트워크를 합쳐 ▲여행객 대상 결제·충전 서비스 제공 ▲크로스보더 교육비 결제 ▲한일 양국 이커머스 결제 ▲일본 무역송금·정산 구조 개선 등을 추진한다. 중장기 사업으로 엔화 스테이블코인 결제 및 유통 모델도 모색할 계획이다.

왼쪽부터 다날 사업총괄 대표, UPC 나카오 슈헤이(Nakao Shuhei) 대표. [사진=다날]

첫 협업 모델로 다날은 외국인 선불카드 'K.ONDA(콘다)'의 글로벌 충전 네트워크를 확대한다. UPC의 현지 네트워크를 활용해 방한 예정 일본인 관광객들이 콘다 카드를 현지에서 수령·충전할 수 있도록 기능을 고도화할 방침이다.

다날 관계자는 "방한 일본인 관광객 결제 편의로 연결돼 K-관광 산업에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"며 "원화 및 USDC 실증(PoC)을 성공시킨 역량이 엔화 생태계로까지 확장될 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com