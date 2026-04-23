빈집, 공공자산으로 바꾼다…대전시 5곳 매입 정비 착수

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 도심 속 흉물로 방치되던 빈집이 주차장과 쉼터 등 시민을 위한 공간으로 바뀐다. 대전시가 빈집을 직접 사들여 공공 기반시설로 전환하는 정비사업에 속도를 내고 있다.

대전시는 도심 내 방치된 노후 빈집을 매입해 공공 공간으로 조성하는 '2026년 대전형 빈집정비사업' 대상지 5개소를 선정했다고 밝혔다.

용문동 빈집정비공사 현장 모습. [사진=대전 서구] 2025.05.23 jongwon3454@newspim.com

시는 해당 부지에 대한 공유재산 심의를 지난 13일 마쳤으며 감정평가를 거쳐 본격적인 매입과 정비 절차에 착수할 계획이다.

이번 사업은 2023년부터 5년간 총 100억 원을 투입하는 주거환경 개선 사업으로 올해 대상지는 자치구 공모와 현장 검토를 통해 최종 확정됐다.

선정 대상지는 ▲동구 용운동·용전동 2곳▲중구 부사동▲서구 도마동▲대덕구 읍내동 등 총 5곳이다.

해당 빈집은 철거 후 지역 여건에 맞춰 주차장과 주민 쉼터 등 생활 기반 시설로 조성된다. 시는 이를 통해 방치된 공간을 시민 생활에 유용한 공공자산으로 전환한다는 방침이다.

특히 시는 단순 철거에 그치지 않고 부지를 직접 매입해 활용하는 질적 정비에 중점을 두고 있다. 빈집 방치로 인한 안전 문제와 도시 환경 저해 요인을 사전에 차단하기 위한 조치다.

대전시 관계자는 "빈집 정비는 노후 건축물 철거를 넘어 지역에 새로운 활력을 불어넣는 도시재생의 출발점"이라며 "신속하고 안전한 정비를 통해 시민들이 체감할 수 있는 생활 환경 개선을 이루겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com