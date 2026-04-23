韩旅游机构举办外国游客"欢迎周"活动

纽斯频通讯社首尔4月23日电 为吸引更多外国游客来韩旅游，韩国政府将启动全国性旅游欢迎活动，力争提前迈入"来韩外国游客3000万时代"。

【插图=AI生成】

韩国文化体育观光部与韩国访问年委员会23日表示，将于4月24日至5月9日举办上半年"欢迎周"活动。

活动时间覆盖日本"黄金周"和中国"五一"假期等主要出境旅游高峰期，旨在提升外国游客来韩旅游体验。

根据计划，韩国将在仁川国际机场、济州国际机场、釜山港邮轮码头以及济州西归浦江汀邮轮港等主要入境口岸设置欢迎展位、拍照区和旅游咨询服务点，为外国游客提供多语言旅游信息及便利服务。

本次活动以"韩国美食"为主题，向游客介绍韩国各地特色旅游资源和餐饮文化，并安排传统茶艺、抽奖等体验项目。韩国政府还联合餐饮、购物、展览、支付等多个行业企业，推出折扣优惠和纪念礼品，以提升游客满意度。

活动期间，外国游客可领取包含旅游地图、欢迎卡以及韩国食品、美妆产品和传统纪念品的"欢迎礼包"。

此外，韩国政府还将把此次活动与国内消费促进项目"韩国同行庆典"相结合，向外国游客推广韩国中小企业产品，推动旅游消费联动发展。

今年6月，韩国还计划结合男团防弹少年团（BTS）釜山演唱会，在釜山站增设欢迎服务点，以吸引更多海外歌迷来韩观演旅游。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社