청주 '석화건널목 입체화' 완료…23일 오후 2시 전면 개통

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 흥덕구 강내면 탑연리 일대 숙원사업인 석화건널목 입체화사업을 완료하고 23일 오후 2시부터 전면 개통한다고 밝혔다.

이 사업으로 지역 주민들의 오랜 교통 불편이 해소되고 안전한 도로 환경이 조성될 전망이다.

청주 석화건널목 입체화 사업 현장. [사진=청주시] 2026.04.23 baek3413@newspim.com

석화건널목은 오송~청주 도로확장공사(국도 36호선)로 2018년 기존 교차로가 폐쇄된 이후 주민들이 큰 불편을 겪어온 곳이다. 열차 통과 시 차량 대기와 사고 위험이 상존하던 평면 건널목을 지하차도로 바꾸는 사업이 추진됐다.

시는 2019년 국가철도공단과 협약을 체결한 뒤 2020~2021년 설계를 마쳤고 2022년부터 올해까지 공사를 진행했다. 총사업비 243억 원(국비 75%, 시비 25%)이 투입됐으며 충북선을 횡단하는 지하차도(연장 228m, 폭 8.5~14m)를 새로 만들었다.

개통 후 열차 통과로 인한 차량 대기시간이 사라지고 차량이 멈추지 않고 원활히 통행할 수 있게 된다.

교차로 체계도 대폭 개선됐다. 기존 지하차도 출구가 삼거리 형태로 직진만 가능했던 점을 사거리로 바꿔 오송 방향 우회전, 청주 방향 좌회전, 면 소재지 방향 직진이 모두 가능해졌다. 강내면 소재지 진출입 편의가 높아지고 차량 흐름도 원활해질 전망이다.

시 관계자는 "앞으로 시민 의견을 반영해 도로 개선을 지속하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com