제천시, 시내버스 시간표 전면 개편…이용 편의성 대폭 개선

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

복잡한 노선·시간 정보 간소화…시청 누리집 우선 공개

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시가 시민 불편 해소를 위해 새롭게 시내버스 시간표를 전면 개편했다

시는 23일 고유가와 국제정세 불안 속에서 대중교통의 중요성이 커지는 상황에 맞춰, 시민 친화형 시내버스 시간표를 새롭게 설계해 시청 누리집에 우선 공개했다.

제천시청.[사진=제천시] 2026.04.23 choys2299@newspim.com

그동안 기존 시간표는 제한된 지면에 많은 정보를 담으면서 노선별 경유지와 운행 시각이 복잡하게 구성돼 시민들이 이용에 어려움을 겪어왔다.

이에 따라 시는 '시내버스 노선체계 개편 연구용역'을 계기로 시간표 개선 작업을 추진해 왔다.

새롭게 개편된 시간표는 주요 경유지와 노선 흐름을 직관적으로 파악할 수 있도록 구성됐으며 평일과 주말 운행 시간을 명확히 구분해 표기한 것이 특징이다.

특히 시간 정보가 한눈에 들어오는 구조로 재편돼 버스를 처음 이용하는 시민도 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 개선됐다.

개편된 시간표는 제천시청 누리집에서 내려받아 확인할 수 있다.

정류장 부착용 시간표는 예산 확보와 인쇄·설치 일정에 맞춰 이용객이 많은 주요 정류장부터 순차적으로 교체될 예정이다.

시 관계자는 "시민이 버스를 더 쉽게 이해하고 편리하게 이용할 수 있도록 하는 것이 대중교통 활성화의 출발점"이라며 "앞으로시민 의견을 지속적으로 반영해 보다 편리한 교통 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com