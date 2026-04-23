韩国主要企业负责人齐聚河内 深化经贸与产业合作

纽斯频通讯社河内4月23日电 韩国总统李在明与越共中央总书记、国家主席苏林当地时间22日晚在河内国际会议中心举行国宴，双方再次确认深化韩越全面战略伙伴关系，并表示将扩大经贸投资和未来产业合作。
据总统府青瓦台消息，两国领导人在晚宴上分别致辞，高度评价韩越关系发展成果，并展望双边合作前景。
李在明表示，韩国与越南应在既有合作基础上，进一步拓展高质量合作空间，实现共同繁荣。
苏林表示，越南高度重视发展对韩关系，欢迎韩国企业继续扩大在越投资，并将为韩企提供更加开放、透明和便利的营商环境。
晚宴气氛友好热烈。两国首脑以对方国家语言向来宾致意。苏林用韩语问候并致谢，李在明则以越南语问候来宾，并以越南语祝酒词表达友好情谊。
此次晚宴吸引韩国工商界高度关注。三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟、乐天集团会长辛东彬等韩国主要企业负责人出席活动。
分析指出，韩国企业界高层集体亮相，显示韩越经贸关系基础稳固，也反映双方希望借高层外交推动产业合作迈向更高水平。
韩国是越南重要外资来源国之一。目前约有1万家韩国企业在越南开展业务。近年来，韩越双边合作已从传统制造业逐步扩展至高科技、能源转型和数字经济等新兴领域。（完）
韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社