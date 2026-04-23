韩国主要企业负责人齐聚河内 深化经贸与产业合作

纽斯频通讯社河内4月23日电 韩国总统李在明与越共中央总书记、国家主席苏林当地时间22日晚在河内国际会议中心举行国宴，双方再次确认深化韩越全面战略伙伴关系，并表示将扩大经贸投资和未来产业合作。

当地时间22日，韩国总统李在明（右）与越共中央总书记、国家主席苏林当地时间22日晚在河内国际会议中心举行国宴。【图片=KTV截图】

据总统府青瓦台消息，两国领导人在晚宴上分别致辞，高度评价韩越关系发展成果，并展望双边合作前景。

李在明表示，韩国与越南应在既有合作基础上，进一步拓展高质量合作空间，实现共同繁荣。

苏林表示，越南高度重视发展对韩关系，欢迎韩国企业继续扩大在越投资，并将为韩企提供更加开放、透明和便利的营商环境。

晚宴气氛友好热烈。两国首脑以对方国家语言向来宾致意。苏林用韩语问候并致谢，李在明则以越南语问候来宾，并以越南语祝酒词表达友好情谊。

此次晚宴吸引韩国工商界高度关注。三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟、乐天集团会长辛东彬等韩国主要企业负责人出席活动。

图为当地时间22日，韩国三星电子会长李在镕出席在越南河内举行的李在明总统欢迎晚宴并同当地企业交流。【图片=KTV截图】

分析指出，韩国企业界高层集体亮相，显示韩越经贸关系基础稳固，也反映双方希望借高层外交推动产业合作迈向更高水平。

韩国是越南重要外资来源国之一。目前约有1万家韩国企业在越南开展业务。近年来，韩越双边合作已从传统制造业逐步扩展至高科技、能源转型和数字经济等新兴领域。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社