韩越举行首脑会谈 同意推动双边关系实现"质的增长"

纽斯频通讯社河内4月23日电 正在对越南进行国事访问的韩国总统李在明当地时间22日在河内同越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈。双方一致同意推动韩越关系提质升级，深化在经贸、科技、能源和供应链等领域合作。

韩国总统李在明当地时间22日在河内同越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈。【图片=KTV截图】

据总统府青瓦台消息，两国领导人在越南主席府举行小范围及扩大会议，会谈持续约111分钟。会后，双方共同会见记者并就未来合作方向达成多项共识。

李在明表示，韩国与越南过去在经贸合作等方面取得显著成果，下一阶段应推动双边关系由数量增长迈向质量提升，共同实现可持续繁荣。希望双方在能源安全、交通基础设施、科技创新、教育文化等领域取得更多务实成果。

苏林表示，越南高度重视发展对韩关系，将韩国视为值得信赖的战略伙伴和亲近朋友。越方欢迎韩国企业扩大在半导体、人工智能（AI）数据中心、核电、智慧港口等重点领域投资，并将为韩国投资者提供透明、稳定的营商环境。

双方提出，到2030年实现双边贸易额1500亿美元目标，并将继续便利市场准入，扩大投资合作。

在能源与供应链合作方面，两国领导人同意加强能源安全伙伴关系，推动核电、电力基础设施等项目合作，并依托双方正在推进的关键矿产供应链合作机制，提升原材料供应稳定性。

双方还就科技创新合作交换意见。越方提出，希望加强人工智能算力基础设施建设合作，扩大半导体、生物科技等领域技术交流。韩方表示，将继续支持越南科技研发能力建设。

在人文交流方面，李在明表示，越南是韩国重要人员往来伙伴，双方应继续保障在韩越南劳动者和婚姻移民合法权益，促进民间友好。

此次会谈期间，两国签署涵盖经济、安全、科技、卫生、环境等领域共12项合作文件和谅解备忘录。

分析指出，越南是东盟重要经济体和全球供应链关键节点国家。韩国此次加强对越合作，反映其持续深化对东盟外交布局，并着眼未来产业和供应链安全拓展合作空间。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社