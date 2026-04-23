전국 광역단체장 4월23일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김영록 전남지사 후보가 6일 섬박람회와 석유화학 현장 점검했다.
- 김관영 전북지사 등 지자체장들이 현장행정과 회의 일정을 소화했다.
- 박형준 부산시장 등은 장애인 행사와 업무협약 등에 참여했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김영록 전남지사
- 섬박람회 주행사장 현장점검(10:30 여수 진모지구 등)
- 석유화학 위기 현장 점검(13:30 여수 국가산업단지)
▲김관영 전북지사
- 주요 사업장 현장행정 (10:00 고창군, 부안군 일원)
- 간부회의 (16:00 회의실)
▲김영환 충북지사
-2026년 충청북도 시장·군수회의(08:30 대회의실)
-2군창단 민관추진위원회 위원 위촉식 (10:00 1회의실)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 2026년 집중안전점검 건설현장 안전실태 민·관 합동 점검(14:00 안동시 용상동 아파트 신축현장)
- 하천.계곡 및 주변지역 불법시설 종합 정비 전담반 영상회의(16:00 충무시설 종합보고장)
▲이장우 대전시장
-제46회 장애인의 날 기념행사(11:00 엑스포시민광장)
-「대전 꿈씨 캐릭터」추가 개발 보고회(14:00 중회의실)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 외부 일정 없음
▲김태흠 충남지사
-상반기 바이어 초청 수출상담회(10:00 스플라스리솜)
-2026년 목요 직거래장터 개장식(13:00 농협 충남세종본부)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-제21회 운곡제 초헌관 제례 봉행(11:00 원주)
▲박형준 부산시장
-국비 추진상황 보고회(09:00 영상회의실)
-업무협약-우리동네 ESG센터 조성 등(11:00 국제의전실)
-하하캠퍼스 마중물 사업 조성 현장방문(14:00 부산가톨릭대학교)
-부산MBC 유튜브 '범일목요탕' 촬영(15:20 부산MBC)
▲박완수 경남지사
-제29회 경남 장애인생활체육대회(10:30 함안공설운동장)
-경남우주산업 육성을 위한 업무협약 및 투자협약 체결식(14:00 진주시청)
▲김두겸 울산시장
-장애인의 날 기념식 (10:30 문수체육관)
▲강기정 광주시장
-통상업무
▲유정복 인천시장
-별도 일정 없음
▲김동연 경기지사
-별도 일정 없음
▲오영훈 제주지사
-별도 일정 없음
[전국종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com