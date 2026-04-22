송순호 민주당 창원시장 후보, '공공 주도 주거정책 대전환' 공약

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공공 정비·'거품제로 아파트' 공급 약속

고령화 대응 도시 목표 은퇴자마을 조성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 송순호 더불어민주당 창원시장 후보가 공공 주도 주거정책 대전환 공약을 내놨다.

송순호 민주당 후보는 22일 창원시청 프레스센터에서 5차 정책 발표 기자회견을 열고 "창원 청년 유출과 고령화 가속 속 주택 노후화, 정비 지연 문제를 공공 책임 강화와 속도 있는 추진으로 해결하겠다"고 밝혔다.

송순호 더불어민주당 창원시장 후보가 22일 창원시청 프레스센터에서 5차 정책 기자회견을 열고 공공 주도 주거 대전환을 발표하고 있다.[사진=송순호 후보 선거캠프] 2026.04.22

먼저 도심 중심에 청년특화주택 1000호를 공급한다. 국토교통부 '지역제안형 특화주택' 공모와 유휴부지를 활용해 공유오피스·커뮤니티·문화공간 결합 생활 플랫폼형 모델로 추진한다.

사업성 낮은 재개발·재건축 지역에 경남개발공사 협력 공공주도 정비를 도입한다. 분양가 상승 요인 차단 '거품제로 아파트' 공급과 국토부 '주거재생 혁신지구' 지정으로 국비·공공투자 연계, 부담 완화와 속도 향상을 약속했다.

창원시설공단을 도시개발 기능 지방공사로 전환해 실행력을 강화한다.

재개발·재건축 '신속추진 전담 TF' 설치와 패스트트랙 체계로 지정부터 인허가 전 과정 통합 관리한다. 부서 협의 지연·주민 갈등 사전 조정으로 사업 기간 단축하며, 노후 단독주택지 지구단위계획 규제를 건폐율 60%, 용적률 200%, 층수 4층 이하로 완화한다.

LH 협력 노인 '의료·돌봄 통합지원 공공임대주택' 공급과 주거·의료·돌봄·문화·여가 결합 '창원형 은퇴자마을' 조성을 추진한다.

'은퇴자마을 조성 및 운영 특별법' 제정에 맞춰 고령화 대응 선도 도시로 나선다.

송순호 후보는 "청년은 떠나고, 도시는 늙어가는 지금의 흐름을 반드시 바꿔야 한다"면서 "청년이 머무르고, 시민이 살기 좋으며, 노후까지 책임지는 도시를 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com