안양시 '고유가 피해지원금' 27일부터 신청 접수

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"생활 부담이 커진 상황에서 이번 고유가 피해지원금이 실질적인 도움 되길 기대"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 국제유가 급등에 따른 시민 생활 부담 완화를 위한 '고유가 피해지원금' 신청을 이달 27일부터 받는다고 22일 밝혔다.

고유가 피해지원금 지급 홍보 이미지. [사진=안양시]

먼저 시는 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족을 대상으로 하는 1차 신청 기간을 4월 27일부터 5월 8일까지 운영한다. 시민 불편 최소화를 위해 시는 행정안전부의 지침에 따라 1차 신청 첫 주(4월 27~30일)에는 출생연도 끝자리별 요일제로 운영한다.

출생연도 끝자리가 1 또는 6이면 월요일, 2 또는 7이면 화요일, 3 또는 8이면 수요일에 신청할 수 있다. 근로자의 날(5월 1일 금요일)에 행정복지센터가 휴무인 점을 고려해, 그 전날인 4월 30일(목요일)에는 출생연도 끝자리가 4 또는 9뿐만 아니라 5 또는 0인 경우도 모두 신청할 수 있다.

1차 신청 둘째 주(5월 4~8일)에는 출생연도에 관계없이 대상자는 모두 신청할 수 있으며, 주말에는 온라인 신청(카드사 홈페이지·앱·콜센터·ARS, 토스·케이뱅크·카카오뱅크·카카오페이·네이버페이 앱 등)만 가능하다.

소득 하위 70%(1차 미신청한 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족 포함)를 대상으로 하는 2차 신청 기간은 5월 18일부터 7월 3일 오후 6시까지다.

신청 대상은 올해 3월 30일 기준 안양시에 주민등록을 둔 시민이다. 온라인 신청을 원하는 경우, 경기지역화폐 앱을 통해 안양사랑페이(카드형)로 지급 받거나, 카드사의 홈페이지·앱·콜센터·자동응답시스템(ARS) 등을 통해 신청하면 된다.

오프라인 신청을 원하는 경우, 주소지 관할 동 행정복지센터를 방문해 안양사랑페이(카드형)나 선불카드로 지급받거나, 카드사와 연계된 은행 영업점을 방문하면 된다.

고유가 피해지원금은 소득 하위 70%의 시민을 대상으로 1인당 10만원이 지급되며, 기초생활 수급자는 55만원·차상위계층 및 한부모가족 대상자에는 45만원이 지급된다.

고유가 피해지원금을 지급받은 안양시민은 오는 8월 31일 24시까지 안양사랑페이 가맹점과 관내 대형마트, 백화점 등 일부 업종을 제외한 연 매출액 30억원 이하 소상공인 업체에서 사용하면 된다.

또 국민비서 알림서비스를 이용하면 고유가 피해지원금 지급대상 여부와 금액 등을 사전에 안내받을 수 있다. 네이버, 카카오톡, 토스 등 20개 모바일 앱과 국민비서 홈페이지에서 알림을 요청할 수 있다. 더 자세한 사항은 국민콜이나 안양시 콜센터로 문의하면 된다.

앞서 시는 지난 20일 안양시장 권한대행 이계삼 부시장을 단장으로 기업경제과를 중심으로 한 23명 규모의 전담부서(TF)를 구성해 지급 업무 추진에 박차를 가하고 있다.

이계삼 권한대행은 "최근 국제유가 급등으로 시민들의 생활 부담이 커진 상황에서 이번 고유가 피해지원금이 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "대상 시민들이 빠짐없이 지원받을 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com