이명연 전북도의원 "장애인콜택시 확대·재정투입 시급하다"

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장애인 이동권 개선 요구 확산…콜택시 증차·예산 확대 필요

특별운송수단 확보율 하위권·서울 대비 큰 격차 문제 지적

임차·바우처택시 교육 강화 및 유니버설디자인 택시 도입 촉구

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 지역 장애인 이동권 보장을 둘러싼 제도 개선 요구가 커지는 가운데 장애인콜택시 증차와 예산 확대 필요성이 제기됐다.

전북특별자치도의회 이명연 의원은 22일 열린 제426회 임시회 제2차 본회의 5분발언에서 교통약자의 이동 편의를 위한 장애인콜택시의 배차 지연 문제를 지적하며 차량 확대와 재정 투입이 시급하다고 밝혔다.

이명연 의원이 22일 5분발언을 통해 장애인콜택시 증차를 통한 이동권 확보 필요성을 제기했다.[사진=전북자치도의회]2026.04.22 lbs0964@newspim.com

이 의원은 이동권을 "생존과 직결된 기본 권리"로 규정하며 전북의 교통약자 이동권 보장 수준이 전국 하위권에 머물고 있다고 강조했다.

한국장애인총연맹의 '2024년 전국 시·도별 장애인 복지·교육 비교'에 따르면 전북의 장애인 특별운송수단 확보율은 17개 시·도 중 낮은 수준으로, 서울과 비교해 14배 이상 격차가 나는 것으로 나타났다.

또한 전북도가 밝힌 평균 배차 시간(약 12분 30초)과 달리 실제 이용자 체감과는 차이가 크다는 점도 문제로 지적됐다.

이 의원은 이에 대해 ▲장애인콜택시 증차와 운전원 확충▲임차·바우처택시 확대 및 운전자 대상 장애인식 교육 정례화▲유니버설디자인(UD) 택시 도입 등을 대안으로 제시했다. 이어 "이동권은 단순한 편의가 아닌 기본권"이라며 "비용 논리를 넘어 인권 관점에서 정책을 추진해야 한다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com