'경남 제1호 지방정원' 거창창포원 봄꽃 만개…나들이객 유입

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주민 참여 정원…다채로운 경관 형성

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 '경남 제1호 지방정원'인 거창창포원에 봄꽃이 본격 개화하며 나들이객 방문이 이어지고 있다고 22일 밝혔다.

거창창포원에서 만개한 꽃잔디[사진=거창군] 2026.04.22

벚꽃이 진 이후 황강전망정원 일대에는 진분홍 꽃잔디가 만개하며 봄 정취를 더하고 있다. 여기에 튤립과 비올라, 데이지, 루피너스 등 다양한 봄꽃이 어우러져 정원 전반에 화사한 경관을 연출하고 있다.

특히 지역 주민이 참여한 '주민참여정원'이 눈길을 끈다. '거창韓 시민정원사'와 거창군 새마을회 등이 참여해 80여 종의 봄꽃을 직접 식재하고 가꿔 아기자기한 볼거리를 제공하고 있다.

봄꽃 개화는 5월에도 이어질 전망이다. 노랑꽃창포와 꽃창포를 비롯해 작약, 불두화, 샤스타데이지 등이 순차적으로 피어나며 경관의 완성도를 높일 것으로 보인다.

다음달 14일부터 17일까지는 '거창에 On 봄축제'가 창포원 일원에서 열린다. 군은 자연경관과 연계한 다양한 체험·전시 프로그램을 통해 방문객 유입 확대를 기대하고 있다.

신동일 환경과장은 "거창창포원은 황강 수변 생태 보전을 위해 수질정화식물인 꽃창포 100만 본 이상을 식재해 조성한 수변생태정원"이라며 "생태적 가치와 휴식 기능을 동시에 갖춘 공간으로, 방문객들이 봄꽃과 함께 여유로운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.

yun0114@newspim.com