화성시-KIST 업무협약 체결...AI 도시 전환 속도 낸다

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"도시관제 기술 기획, 연구개발·실증, 도시관제 데이터·시스템·인프라 연계 등 협력"

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 22일 한국과학기술연구원(KIST)과 '차세대 AI 도시관제 플랫폼 개발 및 실증'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

업무협약 후 기념촬영 모습. [사진=화성시]

이번 협약은 AI 기반 도시관제 기술의 기획, 연구개발 및 실증, 도시관제 데이터·시스템·인프라의 연계 및 활용, 공공분야 적용 서비스 발굴 및 확산을 위한 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

특히 기존 도시관제 방식을 넘어 도시상태정의와 도시데이터의 구조화·분석을 기반으로 도시 상황을 맥락적으로 인식하고 대응하는 AI 도시관제 체계로의 전환에 중점을 뒀다.

화성특례시는 이번 협약을 통해 도시데이터를 체계적으로 구조화하고 AI 분석을 적용해 이상상황 대응 속도를 획기적으로 높일 계획이다.

또 데이터 기반의 과학적 의사결정 체계를 구축해 실종자 수색, 범죄 예방, 재난 대응 등 다양한 분야에서 시민이 체감할 수 있는 안전 서비스를 구현할 방침이다.

아울러 축적된 데이터를 바탕으로 도시 운영 전반의 효율성과 정책 대응력을 강화해 AI 도시로의 전환을 가속화할 것으로 기대된다.

윤성진 화성특례시 제1부시장은 "이번 협약은 도시관제 현장에 AI 기술을 접목해 도시운영 체계를 한 단계 도약시키는 계기가 될 것"이라며 "도시상태정의 기반의 AI 도시관제를 통해 시민 중심의 선도적 AI 도시를 구현해 나가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com