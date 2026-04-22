전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.22 (수)
KYD 디데이
전국 충북

속보

더보기

국힘 단양군수 공천 '현역의 벽' 높았다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘 충북도당이 22일 단양군수 후보로 김문근 현 군수를 확정했다.
  • 오영탁 도의원과의 경선에서 현직 프리미엄과 행정 경험이 결정적 역할을 했다.
  • 단양 지역의 공무원 출신 단체장 선호 전통이 정치인 후보의 도전을 좌절시켰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김문근 재선 도전 성공…오영탁, 조직·경력에도 고배

[단양=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북 단양군수 공천이 결국 '현역 수성'으로 결론 나면서 지역 정치 지형의 보수성과 공직 경험 선호도가 다시 한 번 확인됐다는 평가가 나온다.

국민의힘 충북도당 공천관리위원회는 22일 단양군수 후보로 김문근 현 군수를 확정했다고 밝혔다.

김문근 단양군수. [사진=뉴스핌DB] 

경선에서 맞붙은 오영탁 충북도의원은 막판까지 접전을 벌였지만 현직 프리미엄을 넘지 못했다. 이번 경선은 단양 지역에서 드물게 '현직 단체장 대 지역 정치인' 간 구도가 뚜렷하게 형성되며 관심을 모았다.

특히 오 의원은 기초의원 3선, 충북도의원 재선 등 탄탄한 정치 이력을 바탕으로 조직력과 인지도를 끌어올리며 군수 도전에 나섰지만 본선 진출의 꿈이 좌절됐다.

이번 결과에 대해 지역 주민들은 행정 경험과 안정성을 중시하는 유권자 성향이 작용했다는 분석이 지배적이다. 김 군수는 공무원 출신으로 군정 전반을 안정적으로 운영해왔다는 평가를 받아왔다.

특히 관광 중심 지역인 단양의 특성을 고려한 개발 정책과 기존 사업의 연속성을 강조하며 '검증된 행정가' 이미지를 부각시킨 전략이 주효했다는 평가다.

오영탁 충북도의원.[사진=뉴스핌DB]

반면 오영탁 의원은 의정 경험과 지역 활동 면에서는 강점을 보였지만 행정 경험 부재가 한계로 작용했다는 분석이 나온다.

단양이 전통적으로 공무원 출신 단체장을 선호해온 지역이라는 점도 부담으로 작용했다. 정하모 민선 초대 군수를 비롯해 이건표· 김동성·류한우 등 역대 군수 모두가 3~5급 공무원 출신이었다.

이 같은 구조 속에서 정치인 출신 후보가 현직 단체장을 상대로 승리하기는 쉽지 않다는 점이 이번 경선에서도 재확인됐다는 평가다.

이번 결과로 김 군수는 재선 도전에 나서게 됐다. 현직 프리미엄에 공천까지 확보하면서 본선에서도 유리한 고지를 선점했다는 분석이 나온다.

오영탁 의원의 향후 행보도 주목된다. 이번 경선 패배로 단기적으로는 정치적 타격이 불가피하지만 그간 쌓아온 지역 기반과 인지도를 고려할 때 차기 선거를 겨냥한 재도전 가능성도 배제할 수 없다는 분석이다.

익명을 요구한 주민 A씨는 "오 의원이 지역에서 활발한 활동을 이어오며 기반을 넓혀왔지만 단양은 여전히 행정 경험을 중시하는 분위기가 강하다"며 "결국 '군정을 맡길 수 있는 안정성'에서 현직에게 무게가 실린것 같다"고 말했다.

한편 더불어 민주당은  김광직 전 한국가스안전공사 상임감사를 군수 후보로 확정한 상태다.

baek3413@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
사진
한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동