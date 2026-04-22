국힘 단양군수 공천 '현역의 벽' 높았다

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김문근 재선 도전 성공…오영탁, 조직·경력에도 고배

[단양=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북 단양군수 공천이 결국 '현역 수성'으로 결론 나면서 지역 정치 지형의 보수성과 공직 경험 선호도가 다시 한 번 확인됐다는 평가가 나온다.

국민의힘 충북도당 공천관리위원회는 22일 단양군수 후보로 김문근 현 군수를 확정했다고 밝혔다.

김문근 단양군수. [사진=뉴스핌DB]

경선에서 맞붙은 오영탁 충북도의원은 막판까지 접전을 벌였지만 현직 프리미엄을 넘지 못했다. 이번 경선은 단양 지역에서 드물게 '현직 단체장 대 지역 정치인' 간 구도가 뚜렷하게 형성되며 관심을 모았다.

특히 오 의원은 기초의원 3선, 충북도의원 재선 등 탄탄한 정치 이력을 바탕으로 조직력과 인지도를 끌어올리며 군수 도전에 나섰지만 본선 진출의 꿈이 좌절됐다.

이번 결과에 대해 지역 주민들은 행정 경험과 안정성을 중시하는 유권자 성향이 작용했다는 분석이 지배적이다. 김 군수는 공무원 출신으로 군정 전반을 안정적으로 운영해왔다는 평가를 받아왔다.

특히 관광 중심 지역인 단양의 특성을 고려한 개발 정책과 기존 사업의 연속성을 강조하며 '검증된 행정가' 이미지를 부각시킨 전략이 주효했다는 평가다.

오영탁 충북도의원.[사진=뉴스핌DB]

반면 오영탁 의원은 의정 경험과 지역 활동 면에서는 강점을 보였지만 행정 경험 부재가 한계로 작용했다는 분석이 나온다.

단양이 전통적으로 공무원 출신 단체장을 선호해온 지역이라는 점도 부담으로 작용했다. 정하모 민선 초대 군수를 비롯해 이건표· 김동성·류한우 등 역대 군수 모두가 3~5급 공무원 출신이었다.

이 같은 구조 속에서 정치인 출신 후보가 현직 단체장을 상대로 승리하기는 쉽지 않다는 점이 이번 경선에서도 재확인됐다는 평가다.

이번 결과로 김 군수는 재선 도전에 나서게 됐다. 현직 프리미엄에 공천까지 확보하면서 본선에서도 유리한 고지를 선점했다는 분석이 나온다.

오영탁 의원의 향후 행보도 주목된다. 이번 경선 패배로 단기적으로는 정치적 타격이 불가피하지만 그간 쌓아온 지역 기반과 인지도를 고려할 때 차기 선거를 겨냥한 재도전 가능성도 배제할 수 없다는 분석이다.

익명을 요구한 주민 A씨는 "오 의원이 지역에서 활발한 활동을 이어오며 기반을 넓혀왔지만 단양은 여전히 행정 경험을 중시하는 분위기가 강하다"며 "결국 '군정을 맡길 수 있는 안정성'에서 현직에게 무게가 실린것 같다"고 말했다.

한편 더불어 민주당은 김광직 전 한국가스안전공사 상임감사를 군수 후보로 확정한 상태다.

baek3413@newspim.com