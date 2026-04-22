샤론 로케디, 2시간 18분 51초로 보스턴 마라톤 2연패

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=글로벌 스포츠 브랜드 언더아머(Under Armour) 소속의 샤론 로케디가 2026 보스턴 마라톤에서 타이틀 방어에 성공했다.

로케디는 까다로운 코스를 안정적인 경기 운영으로 돌파하며 2시간 18분 51초의 기록으로 결승선을 통과, 마라톤 영역의 지배적인 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 세계 최고 권위의 대회 중 하나에서 2년 연속 우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=샤론 로케디가 결승선을 통과하며 2026 보스턴 마라톤 대회 2연패를 확정짓고 있다. [사진=언더아머] 2026.04.22 iaspire@newspim.com

샤론 로케디는 "보스턴은 언제나 한계를 시험하는 코스다. 디펜딩 챔피언으로 돌아온 이번 레이스는 더욱 특별한 의미로 다가왔다. 준비 과정을 믿고, 이 코스에서 쌓아온 경험을 바탕으로 레이스에 집중했다. 이곳에서 타이틀을 방어할 수 있어 매우 뜻깊고 오래도록 기억될 순간이다"이라고 소감을 밝혔다.

홉킨튼 출발 구간부터 이어지는 초반 레이스와 가파른 내리막부터 뉴턴 구간의 결정적인 오르막까지 로케디는 전 구간에서 침착함과 통제력을 유지했다. 초반에는 페이스를 안정적으로 유지하며 기회를 엿보다가 승부처에서 선두권을 따돌리며 격차를 벌렸다. 하트브레이크 힐을 넘어 마지막 구간까지 이어지는 레이스 운영은 1년 전 우승 당시의 자신감을 그대로 재현한 모습이었다.

이번 보스턴 마라톤 2연패는 로케디를 엘리트 러너 그룹의 중심에 올려놓는 동시에 그의 커리어를 대표하는 성과로 평가된다. 2022년 뉴욕 마라톤 우승 이후 세계 주요 무대에서 꾸준히 포디엄 성적을 기록해온 로케디에게 보스턴은 핵심적인 이정표로 자리 잡고 있다.

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