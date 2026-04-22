경기문화재단 '예술인의 집' 활성화…작품 출품·소모임 활동 공모

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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 재단 사옥 1층에 마련된 '경기 예술인의 집' 활성화를 위한 공모를 추진한다고 22일 밝혔다.

공모 포스터. [사진=경기문화재단]

경기 예술인의 집을 통해 예술인의 창작활동과 교류를 활성화하기 위해 공모는 ▲미디어 작품 출품지원 ▲온·오프라인 소모임 활동지원 두 개 부문으로 구성된다.

미디어 작품 출품지원은 경기문화재단 인계동 사옥 1층 로비 LED 패널을 활용한 영상 전시 프로그램으로, '예술인의 집' 첫 영상 전시 작품을 모집한다.

공모 주제는 '집'으로, 물리적 공간을 넘어 기억과 관계, 감정 등 다양한 의미로 확장된 해석을 담은 작품을 권장한다.

선정된 작가는 작품 전시와 함께 홍보 지원을 받으며, 총 7명 내외에게 각 100만원의 출품지원금이 지급된다.

온·오프라인 소모임 활동지원은 예술인 4인 이상으로 구성된 모임을 대상으로, 자율적인 프로젝트와 협업 활동을 지원하는 사업이다.

선정된 모임에는 300만 원의 활동비가 지원되며, 경기 예술인의 집 공간을 활용한 프로젝트 운영과 네트워킹 프로그램 참여 기회가 제공된다.

이를 통해 예술인 간 교류를 확대하고 지속 가능한 커뮤니티 형성을 도모할 계획이다.

공모접수는 22일부터 5월 6일까지 국가문화예술지원시스템(NCAS)를 통해 온라인으로 진행되며, 선정 결과는 5월 중 발표 예정이다.

경기문화재단 관계자는 "이번 공모를 통해 예술인의 창작과 교류가 자연스럽게 이어지는 기반을 마련하고, '예술인의 집'이 누구나 참여하고 소통하는 열린 예술공간으로 자리매김하길 기대한다"고 전했다.

공모와 관련된 자세한 사항은 경기문화재단(ggcf.kr) 또는 경기 예술인의 집 누리집(artist.ggcf.kr)에서 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com