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EPL 우승 10년만에 3부 강등 확정…레스터의 동화 '새드 엔딩'

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  • 레스터 시티가 22일 헐 시티와 2-2 비겨 3부리그 강등 확정했다.
  • PSR 규정 위반으로 승점 6점 삭감돼 잔류 불가능해졌다.
  • 10년 전 EPL 우승 신화 후 과잉 투자로 두 시즌 연속 강등했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

헐시티와 2-2...남은 경기 결과 상관없이 3부 추락
규정 위반방만경영으로 '승점 6 삭감' 징계 결정타

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 레스터 시티가 10년 전 확률 '5000분의 1'을 뚫고 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 신화를 썼던 킹 파워 스타디움에서 이번엔 3부리그 강등 확정이라는 슬픈 결말을 맞았다.

레스터는 22일(한국시간) 영국 레스터 킹 파워 스타디움에서 열린 2025-2026 잉글랜드 챔피언십 44라운드 헐 시티와 홈 경기에서 2-2로 비겼다. 이로써 레스터는 11승 15무 18패, 승점 42로 24개 팀 중 23위에 머물렀다. 잔류 마지노선인 21위 블랙번(승점 49)과 승점 차가 7로 벌어지면서, 남은 2경기 결과와 상관없이 다음 시즌 리그1(3부리그) 강등이 확정됐다. 챔피언십에서는 22~24위가 강등된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 텅빈 레스터 시티의 홈구장 레스터 킹 파워 스타디움 모습. [사진=레스터 시티 SNS] 2026.04.22 psoq1337@newspim.com

치명타는 재정규정 위반이었다. 원래 레스터의 이번 시즌 승점은 48점이어야 하지만 잉글랜드풋볼리그(EFL)가 수익성 및 지속가능성(PSR) 규정 위반을 이유로 승점 6점 삭감 징계를 부과했다. 레스터는 최근 3개년 기준 허용 손실 한도를 2080만 파운드(약 410억원) 초과한 것으로 드러났다. 항소까지 제기했지만 독립 항소위원회가 이를 기각하면서 감점은 그대로 유지됐다.

레스터의 추락은 더욱 극적인 대비를 이룬다. 이 클럽은 2015-2016시즌 개막 전 도박사들이 책정한 '우승 확률 5000분의 1'을 뒤집고, 맨체스터 유나이티드·맨체스터 시티·첼시 등 공룡 클럽을 제치고 창단 132년 만에 첫 프리미어리그 우승을 차지했다. 이후 2016-2017시즌 UEFA 챔피언스리그 8강 진출, 2020-2021시즌 FA컵 결승에서 첼시를 꺾고 구단 역사상 첫 FA컵 트로피까지 들어 올리며 '중소 구단의 모범 사례'로 꼽혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2015-2016시즌 프리미어리그 정상에 올랐던 레스터 시티. [사진=레스터 시티 홈페이지] 2026.04.21 psoq1337@newspim.com

그러나 성공 이후 과감했던 투자와 방만한 운영이 부메랑이 됐다. 고액 이적료와 높은 임금을 감당하기 위해 공격적으로 지출을 이어가다 PSR 상한을 넘겼고 2022-2023시즌엔 EPL 18위로 강등을 피하지 못했다. 2023-2024시즌 챔피언십에서는 압도적 성적으로 우승해 곧장 EPL에 복귀했지만, 2024-2025시즌 다시 18위로 추락하며 2부리그로 곧장 되돌아왔다. 이번 시즌에는 승점 삭감까지 겹치며 두 시즌 연속 강등이라는 최악의 시나리오를 피하지 못했다.

레스터는 시즌 초반 10라운드까지 4승 5무 1패로 나쁘지 않은 출발을 보였지만 이후 부진이 길어지며 올해 치른 리그 20경기에서 단 2승(8무 10패)에 그쳤다. BBC는 "레스터는 지난 시즌에만 7110만 파운드(약 1424억 원) 손실을 기록했고 여전히 많은 고액 연봉자를 품고 있다"며 "3부리그 강등은 심각한 재정 위기를 야기할 수 있다"고 경고했다.

 

텅빈 레스터 시티의 홈구장 레스터 킹 파워 스타디움 모습. [사진=레스터 시티 SNS]

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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