키움히어로제2호기업인수목적, 코스닥 입성

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 21일 키움히어로제2호기업인수목적의 코스닥 신규상장을 승인했다.
- 매매거래는 23일부터 개시되며 종목코드는 A0131D0, 공모가격은 2000원이다.
- 공모주식 수는 600만주로 총 120억원 모집하며 합병 대상은 7개 성장 산업이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전자·바이오·소프트웨어 등 7개 업종 합병 대상
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 키움히어로제2호기업인수목적이 코스닥시장에 신규 상장한다.
21일 한국거래소는 키움히어로제2호기업인수목적의 코스닥시장 신규상장을 승인했다고 밝혔다. 매매거래는 오는 23일부터 개시된다. 다만 상장 당일에는 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않는다.
종목코드는 A0131D0이며, 공모가격은 2000원(액면가 100원)이다. 공모 방식은 신주모집이며, 공모주식 수는 600만주(공모비율 95.1%)로 상장예정주식수는 631만주다. 총 공모금액은 120억원이며 공모금액 전액은 KB국민은행에 예치된다.
회사는 2025년 10월 31일 설립됐으며 본점은 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 TP Tower에 위치해 있다. 대표이사는 박정근이며 임직원 수는 6명이다. 최대주주는 위벤처스(4.75%)이며, 자본금은 5억3900만원이다. 주관회사는 키움증권이다.
합병 대상 업종은 ▲전자/통신 ▲소프트웨어/서비스 ▲자동차 ▲소재 ▲바이오/의료 ▲에너지 ▲기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 등 7개다.
dconnect@newspim.com