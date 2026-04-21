광주 서구 양동통맥축제 23일 개막…천원맥주 흥행수표

AI 핵심 요약beta
- 광주 서구가 21일 23일부터 25일까지 양동전통시장에서 제4회 양동통맥축제를 연다.
- 100년 전통 시장 활성화와 동행축제를 위해 천원 생맥주와 먹거리를 제공한다.
- 클래식·재즈 공연과 시민 참여 이벤트로 전 세대를 아우른다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 서구가 오는 23일부터 25일까지 3일간 양동전통시장 일원에서 제4회 양동통맥축제를 개최한다고 21일 밝혔다.
이번 축제는 100년 전통을 지닌 양동전통시장의 역사와 가치를 되새기고 침체된 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.
서구가 주최하고 양동전통시장 활성화협의체가 주관하며, 중소벤처기업부가 주관하는 '2026년 상반기 동행축제'와 함께 열린다.
'통맥'은 전통시장과 통한다는 의미의 통(通)과 시장의 오랜 역사를 상징하는 맥(脈)을 결합한 이름으로 사람과 세대, 문화가 시장을 통해 이어진다는 메시지를 담고 있다.
축제의 대표 콘텐츠는 고물가 시대에 부담 없이 즐길 수 있는 천원 맥주다.
방문객은 시원한 생맥주를 1000원에 즐길 수 있으며 통닭을 비롯해 닭튀김, 건어물, 홍어무침, 해물파전 등 시장 상인들이 직접 준비·판매하는 다양한 먹거리를 함께 맛볼 수 있다.
시장 내 주요 구간은 대형 야외 식음공간으로 조성돼 누구나 편안하게 머물며 전통시장의 정취를 즐길 수 있도록 운영된다.
공연 프로그램도 전 세대를 아우르는 구성으로 마련됐다.
오는 23일 오후 5시 개막식을 시작으로 클래식과 재즈, 전자음악(EDM) 등 다양한 장르의 무대가 펼쳐지며 깜짝 경매, 양동노래자랑, 통맥 버스킹 등 시민 참여형 이벤트도 곳곳에서 진행된다.
김용목 양동전통시장 활성화협의체 위원장은 "동행축제와 연계해 전통시장에 활력을 불어넣고 주민과 방문객 모두가 머물며 즐기는 축제가 되길 바란다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com