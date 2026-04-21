[핌in대구] 상대 코치 지적 논란, 삼성 원태인 "반성하고, 또 반성했다"

[대구=뉴스핌] 이웅희 기자="반성하고, 또 반성했다"

삼성 에이스 원태인이 고개를 숙였다. 자신으로 인해 불거진 논란에 대해 거듭 사죄의 뜻을 밝혔다.

[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=삼성 원태인이 21일 대구 SSG전을 앞두고 취재진 앞에서 사죄의 뜻을 밝히고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.04.21 iaspire@newspim.com

21일 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 삼성과 SSG의 경기를 앞두고 대구 삼성라이온즈파크 내부가 경기 외적인 일로 분주했다. 원태인이 최근 자신으로 인해 불거진 논란에 대해 사죄하는 자리를 마련했기 때문이다. 취재진 앞에 선 원태인은 "지난 19일 야구장에서 내가 보인 행동은 너무 잘못됐다고 생각한다. 야구가 없는 월요일, 그리고 오늘까지 많은 분들께 심려를 끼친 것 같아 죄송하다"고 말문을 열었다.

지난 19일 대구 LG전에 선발등판한 원태인은 4.2이닝 4실점으로 패전의 멍에를 썼다. 4회 연속 안타를 맞으며 대량실점했고, 이 과정에서 논란의 장면이 나왔다. 0-3이 된 1사 2,3루에서 이영빈의 2루 땅볼 때 전진수비를 펼쳤던 2루수 류지혁이 홈이 아닌 1루로 던졌다. 홈 승부가 아닌 1루로 던져 아웃카운트를 늘리는 쪽을 택했다. 이 때 1루 커버를 위해 뛰다가 다시 마운드로 돌아가던 원태인이 불만 가득한 표정으로 류지혁에게 말하는 게 중계 방송 화면에 포착됐다.

공을 홈으로 던지지 않은 류지혁에게 원태인이 화를 내는 것으로 보일 수 있었다. 삼성 포수 강민호는 SNS를 통해 "우리 팀에 버릇 없는 후배는 한 명도 없다. 원태인이 보인 행동은, LG 3루 베이스 코치님(정수성)의 모션이 커서 집중이 잘되지 않는 부분을 류지혁에게 하소연하는 과정에서 나온 모습이었다"라고 해명에 나섰다. 하지만 또 다른 논란을 낳았다. 상대팀 코칭스태프의 행동을 지적한 모양새가 됐기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 19일 LG와 홈경기에서 불만어린 말을 내뱉는 원태인(왼쪽)과 이에 당황한 기색의 류지혁의 모습. [사진=KBS 중계화면 캡처] 2026.04.20 psoq1337@newspim.com

이날 원태인은 "지난 19일 경기에서 너무 잘하고 싶은 마음이 컸다. 부상에서 복귀한 뒤 팀에 보탬이 되고 싶었는데, 게임이 잘 풀리지 않으면서 내가 너무 예민해졌다"며 "야구장에서 어떠한 경우라도 나와서는 안 될 행동이었다. 정말 수없이 반성하고, 또 반성했다"고 거듭 사과했다.

이어 "앞으로는 이런 행동을 보이지 않도록 성숙한 선수이기 전에 사람이 먼저 될 수 있도록 노력하겠다"며 "정수성 코치님께도 전날 전화로 사과드렸다"고 밝혔다.

한편 삼성 박진만 감독 역시 이날 경기에 앞서 "원태인 정도의 스타 선수라면 멘털적으로 참았어야 하지 않나 생각한다. 이번 일을 계기로 더 성숙해질 거라고 보고 있다"며 "이번에는 부적절하고 경솔한 행동이었지만, 분명 더 성숙해졌을 거라고 보고 있다"고 말했다.

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