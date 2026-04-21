고두갑·김해룡·이정선, '3자 단일화 진행' 전격 합의

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 교육감 선거 예비후보 고두갑·김해룡·이정선이 21일 단일화에 합의했다.
- 여론조사 결과를 100% 반영해 단일 후보를 정하며 ARS 방식으로 총 1000명을 대상으로 조사한다.
- 경선 결과를 겸허히 수용하고 합의 취지를 훼손하는 후보는 정치적 도의적 책임을 진다고 밝혔다.
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[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 교육감 선거에 나선 고두갑·김해룡·이정선 예비후보가 단일화에 전격 합의했다.
이들 후보는 21일 오전 광주시교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 단일화를 위한 합의문을 체결했다고 밝혔다.
단일화는 여론조사 결과를 100% 반영해 정할 예정이다. 휴대전화 가상번호와 유선전화를 활용한 ARS 방식이다.
조사 기관은 중앙선거여론조사심의위원회에 등록된 2곳을 추첨으로 한다.
두 기관의 지지율을 소수점 둘째 자리까지 합산한 뒤 평균으로 내고, 오차 범위 안에 들어가는 접전이 나오더라도 결과를 받아들이기로 했다.
광주 440명과 전남 560명 등 총 1000명의 유효 표본을 적용하하고, 성별·연령별·지역별 가중치도 반영한다.
조사 일정은 3일간 오전 10시부터 오후 6시까지로 정하고, 표본이 부족하면 마지막 날 오후 10시까지 연장할 수 있도록 했다.
이들은 "경선 결과에 대해서는 상호 합의한 절차와 기준에 따라 겸허히 수용하고 단일 후보 선출 이후에는 공동 선거운동과 정책 협력에 성실히 참여하기로 했다"고 말했다.
이어 "이번 합의의 취지를 훼손하는 후보는 시도민에 대한 정치적 도의적 책임을 진다는 점을 분명히 한다"며 "3인 예비후보는 그 책임과 약속을 시도민 앞에 투명하게 공개하고 성실히 실천할 것을 서약한다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com