전남도, 기후대응 숲 전환 가속…난대활엽수 확대·묘목체계 개편

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 21일 기후변화 대응을 위해 산림 수종·양묘사업 개선회의를 열었다.
- 침엽수 중심에서 난대활엽수와 밀원수종으로 전환하고 지역 기후에 맞는 맞춤형 수종을 도입한다.
- 묘목 생산·공급체계 개선과 큰나무 조림 수요 대응으로 산림자원 관리를 강화한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 기후변화 대응을 위해 난대활엽수 확대와 묘목 생산·공급체계 개편에 나섰다.
전라남도는 21일 나주 전남도산림연구원에서 '산림 수종·양묘사업 개선회의'를 열고 산림자원 조성체계의 구조적 전환 방안을 논의했다고 밝혔다.
회의에는 도와 시군, 산림연구기관, 양묘 생산자 등 18명이 참석했으며 기후적응형 수종 확대, 큰나무 조림 수요 대응, 묘목 생산·공급체계 개선 등이 중점 논의됐다.
도는 침엽수 중심 조림에서 벗어나 난대활엽수와 밀원수종을 확대하고 지역별 기후에 맞는 맞춤형 수종을 도입할 계획이다. 이를 통해 산불 등 산림재해 대응력을 높이고 생태 안정성과 공익 기능을 강화한다는 방침이다.
산림연구원이 제안한 이나무·아왜나무·오동나무 등은 올해 내 종자 공급원을 확보해 묘목 생산체계를 구축한다. 밀원수종은 양봉산업과 산림생태계 유지에 핵심 자원으로 보고 확보를 확대할 계획이다.
아울러 탄소흡수 기능 조기 확보와 경관 개선, 소나무재선충병 방제에 따른 수종 전환을 반영해 큰나무 조림 수요 증가에 대응한다. 묘령 기준 개선과 규격 다양화로 수급 불균형 해소도 추진한다.
도는 중장기 수급 예측을 기반으로 한 체계적 공급 시스템을 구축하고, 묘목 생산부터 조림, 사후관리까지 이어지는 통합 산림자원 관리체계를 단계적으로 마련할 방침이다.
강신희 전남도 산림자원과장은 "기후변화로 산림환경이 빠르게 변하고 있다"며 "현장 의견과 과학적 데이터를 바탕으로 지속가능한 산림자원 조성과 임업 경쟁력 강화를 추진하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com