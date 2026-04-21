전남바이오진흥원, 소아암 환아 돕기 캠페인…임직원 참여 모금

AI 핵심 요약beta
- 전남바이오진흥원이 21일 임직원 성금을 소아암 환아 지원에 전달했다.
- 기부 캠페인을 열고 백혈병소아암후원회에 성금을 전달했다.
- 임직원 1인당 1만원씩 모아 치료비로 사용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남바이오진흥원이 임직원 참여로 조성한 성금을 소아암 환아 치료 지원에 전달했다.
전남바이오진흥원은 21일 전남바이오진흥원에서 '백혈병소아암후원회 기부 캠페인'을 열고 임직원의 자발적 참여로 마련한 성금을 백혈병소아암후원회에 전달했다고 밝혔다.
이번 캠페인은 백혈병 및 소아암 치료를 받는 아동을 지원하고 공공기관으로서 사회적 책임과 생명존중 가치를 실천하기 위해 추진됐다.
행사는 백혈병소아암후원회와 동양생명이 공동 후원했으며, 참여자 1인당 1만 원씩 기부금이 적립되는 방식으로 진행됐다. 전남바이오진흥원 경영기획본부 임직원들이 자발적으로 참여해 성금을 조성했다.
전달된 성금은 소아암 환아 치료비 지원에 사용될 예정이다.
양완길 전남바이오진흥원 경영기획본부장은 "생명의 가치를 다루는 기관으로서 사회적 책임을 함께 고민하는 것이 중요하다"며 "임직원의 정성이 치료 중인 아이들과 가족들에게 도움이 되길 바란다"고 말했다.
전남바이오진흥원은 향후에도 ESG 경영을 기반으로 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.
ej7648@newspim.com